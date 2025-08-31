Cờ đỏ sao vàng: Biểu tượng của lòng yêu nước

Những ngày tháng Tám, từ phố lớn đến ngõ nhỏ, lá cờ đỏ sao vàng lại kiêu hãnh tung bay, thắp lên niềm tự hào dân tộc. Ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để cả dân tộc Việt Nam nhìn lại trang sử hào hùng, mà còn là thời khắc để tình yêu Tổ quốc bừng lên mạnh mẽ, lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Không khí Tết Độc trên các tuyến phố chính phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên được trải dài màu đỏ của cờ hoa.

Tại các trường học, hình ảnh những bàn tay tuổi trẻ xếp thành hình trái tim, cùng những lá cờ tung bay khắp giảng đường đã trở thành biểu tượng đầy ý nghĩa. Đây không chỉ là sự gắn kết mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ: Thế hệ trẻ luôn mang trong mình ngọn lửa tự hào, sẵn sàng cống hiến để viết tiếp trang sử vẻ vang của đất nước.

Hình ảnh những bàn tay tuổi trẻ nắm chặt, xếp thành hình trái tim - thể hiện hế hệ trẻ luôn mang trong mình ngọn lửa tự hào, sẵn sàng cống hiến để viết tiếp trang sử vẻ vang của đất nước.

Em Lê Mỹ Hạnh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II, chia sẻ: “Nhìn mỗi lá cờ, chúng em cảm thấy mình không chỉ là một cá nhân nhỏ bé mà còn thuộc về một cộng đồng lớn lao – cộng đồng dân tộc Việt Nam. Những hình ảnh này nhắc nhở chúng em ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha ông đã ngã xuống vì Tổ quốc và tự hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để đóng góp vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.”

PGS.TS Phùng Gia Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, bày tỏ mong muốn sinh viên biến tình yêu nước thành hành động cụ thể, thiết thực ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng như khi bước vào đời.

Tinh thần yêu nước không chỉ được thể hiện trong các trường học mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống. Tại nhiều cơ quan, doanh nghiệp, hình ảnh lá cờ Tổ quốc tạo nên không gian trang trọng, gần gũi. Ông Hà Tiến Đức - Giám đốc Ngân hàng TPBank chi nhánh Vĩnh Phúc, cho biết lá cờ không chỉ là biểu tượng tự hào dân tộc, mà còn là sợi dây gắn kết ngân hàng với khách hàng, củng cố niềm tin và uy tín.

Hình ảnh lá cờ Tổ quốc tại nơi giao dịch TPBank tạo nên không gian gần gũi, trang trọng, mà còn là sợi dây gắn kết ngân hàng với khách hàng

Hướng tới Quốc khánh 2/9, tại Trung tâm Văn hóa, Dịch vụ và Hỗ trợ cộng đồng khu vực Vĩnh Phúc đã diễn ra chương trình “Tổng kết hè và chuỗi hoạt động trải nghiệm với chủ đề Em yêu Tổ quốc”. Hàng trăm em thiếu nhi đã tham gia vào 19 câu lạc bộ và lớp năng khiếu. Anh Tạ Thanh Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm, chia sẻ: “Với chương trình này, chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ươm mầm tài năng trẻ để các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”.

Chương trình “Tổng kết hè 2025 và chuỗi hoạt động trải nghiệm, thi đấu giao lưu thể thao với chủ đề Em yêu Tổ quốc” của Trung tâm Văn hóa, Dịch vụ và Hỗ trợ cộng đồng khu vực Vĩnh Phúc.

Qua các hoạt động như hội thi “Rạng rỡ Việt Nam”, tìm hiểu Quốc kỳ, trang trí nón lá, hội thi “Bữa cơm Việt”... các em được bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước từ những điều gần gũi, thân thuộc nhất.

Em Đặng Bảo Lâm, một thiếu nhi tham gia chương trình, bộc bạch: “Con sẽ thể hiện tình yêu với Tổ quốc bằng việc rèn luyện sức khỏe, rèn luyện đạo đức và cố gắng trong học tập để sau này trở thành người có ích cho xã hội”.

Hình ảnh mặc áo cờ đỏ sao vàng để lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của các em thiếu nhi.

Mỗi độ Thu về, cả dân tộc Việt Nam lại hân hoan chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 - ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. 80 đã trôi qua, nhưng tinh thần bất diệt của ngày độc lập vẫn rực cháy trong trái tim hàng triệu người.

Các phụ huynh kể cho các con nghe về bản Tuyên ngôn Độc lập, về quá trình giữ nước của cha ông. Từ đó giúp các con thêm trân trọng những gì mình đang có.

Trên những con đường ngập tràn sắc đỏ, hình ảnh các bạn trẻ khoác lên mình tà áo dài, cờ Tổ quốc trên vai... tạo nên một bức tranh sống động về một Việt Nam trẻ trung, giàu khát vọng dựng xây. Nhiều gia đình đưa con em đến các điểm di tích để hòa chung không khí, đồng thời giáo dục cho các con về giá trị của độc lập, về bản Tuyên ngôn Độc lập, và về quá trình giữ nước của cha ông. Chị Lưu Thị Tuyến, một người dân, chia sẻ: “Tôi muốn kể cho các con nghe về những trang sử hào hùng để các con thêm trân trọng những gì mình đang có.”

Trên những con đường ngập tràn sắc đỏ, hình ảnh các bạn trẻ khoác lên mình tà áo dài, cờ Tổ quốc trên vai...

Lá cờ Tổ quốc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước đang được nối dài qua từng thế hệ.

Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc chính là những bài học đầu tiên cho sự khởi đầu của một năm học mới. Trong sắc đỏ thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc, tình yêu quê hương, đất nước đang được nối dài qua từng thế hệ. Quốc khánh không chỉ là dịp tri ân quá khứ hào hùng, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam hãy góp sức mình để viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc.

