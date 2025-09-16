Cơ hội cho người lầm lỡ

Để tạo điều kiện cho các phạm nhân sau khi mãn hạn tù có điều kiện làm ăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách giúp họ tái hoà nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Công ty TNHH YI DA Việt Nam tham gia tư vấn giới thiệu việc làm cho phạm nhân sắp mãn hạn tù

Đ.N.A sinh năm 2002, quê Phú Thọ, là một trong 40 phạm nhân có tên trong danh sách được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9 năm nay của Trại giam Tân Lập (Bộ Công an). Mừng vui, nhiều đêm không ngủ được vì hồi hộp, mong chờ ngày trở về với xã hội, đoàn tụ với gia đình, Đ.N.A chia sẻ: “Sau những lầm lỗi, em đã đánh đổi bằng cả tương lai. Giờ đây được trở về với gia đình, với cộng đồng, em mong muốn có một công việc ổn định để làm lại từ đầu".

Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, nhiều năm qua, tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vay vốn... Nhiều chủ trương, chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và lao động chấp hành xong hình phạt tù nói riêng của Trung ương và địa phương ban hành, góp phần quan trọng trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Mỗi năm vào dịp 30/4 và mùng 2/9, Trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm phối hợp với các trại giam đóng trên địa bàn tỉnh để đến tư vấn, giới thiệu việc làm cho những phạm nhân được đặc xá và những phạm nhân sắp mãn hạn tù. Năm nay cũng vậy, Trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm phối hợp với Trại giam Tân Lập (Bộ Công an) và Trại giam số 1 tỉnh tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 2.000 phạm nhân ở 5 phân trại thuộc Trại giam Tân Lập (Bộ Công an) và Trại giam số 1 tỉnh . Đây là những phạm nhân có thành tích cải tạo tốt, được xem xét đặc xá và những phạm nhân sắp mãn hạn tù. Các phạm nhân được nghe cán bộ trung tâm phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn ưu đãi để giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, được tiếp cận với những thông tin về thị trường lao động hiện tại, những ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng cao. Qua đó, giúp các phạm nhân lựa chọn ngành nghề phù hợp, tự tin khởi nghiệp, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng- Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ cho biết: “Trung tâm phối hợp với một số doanh nghiệp như Công ty TNHH YIDA Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng lao động là người đã chấp hành xong án phạt tù vào làm việc. Công ty cam kết thực hiện việc tuyển dụng ngay sau khi các phạm nhân được tái hòa nhập cộng đồng trong tháng 9 này có nhu cầu tới làm việc tại công ty”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng- chuyên viên cấp cao nhân sự Công ty TNHH YI-DA Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đã trao đổi trực tiếp với các phạm nhân về những vị trí việc làm của công ty, đồng thời cam kết tuyển dụng lao động là người đã chấp hành xong án phạt tù vào làm việc ngay sau khi họ được tái hòa nhập cộng đồng”.

Nhằm hỗ trợ cho những phạm nhân chấp hành xong án tù tái hòa nhập cộng đồng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ về vốn và đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định. Trong đó, phải kể đến Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/4/2020. Theo đó, người chấp hành xong hình phạt tù sẽ được hỗ trợ tối đa trong việc tìm kiếm việc làm, giúp họ tìm được việc làm không chỉ giải quyết vấn đề kinh tế cá nhân mà còn góp phần giảm thiểu tình trạng tái phạm tội, đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

Thượng tá Trần Đức Thiện- Phó Giám thị Trại giam Tân Lập chia sẻ, trong quá trình cải tạo tại đây, rất nhiều phạm nhân đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt, quyết tâm sửa chữa sai lầm, khát khao làm lại cuộc đời. Việc chấp hành xong án phạt tù và tái hòa nhập cộng đồng sẽ là sự khởi đầu mới với họ. Hành trang cho sự khởi đầu đó là có công việc ổn định, có nguồn thu nhập chính đáng và có môi trường để phát huy năng lực, đóng góp cho xã hội. Trong thời gian cải tạo ở đây các phạm nhân cũng đã được hướng dẫn kỹ năng làm việc, được đào tạo một số nghề như may, đan và nhiều phạm nhân rất khéo tay.

Hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm... để những người chấp hành xong án phạt tù, những người sa vào con đường lầm lỗi ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc – không chỉ thể hiện tinh thần nhân văn, mà còn là một bước chuẩn bị rất quan trọng nhằm giúp các phạm nhân có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, có cơ hội tiếp cận thông tin việc làm, học nghề, cũng như các chính sách hỗ trợ sau khi trở về với cộng đồng.

