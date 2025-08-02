Cơ hội phát triển sau sáp nhập

Trong những ngày tháng 7 đầy nắng, khi những cung đường dẫn về thung lũng Mai Châu rực rỡ sắc màu của thổ cẩm và rộn rã bước chân du khách, câu chuyện về tương lai phát triển của xã Mai Châu sau sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp được người dân nơi đây bàn luận với một niềm hứng khởi, tin tưởng, đầy lạc quan.

Các bạn trẻ ở bản Pom Cọong tiếp nối gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Từ một thửa ruộng nhỏ đến cửa hàng thổ cẩm đông khách

Chị Hà Thị Hoàn, người phụ nữ dân tộc Thái mộc mạc, chân chất ở xóm Pom Cọong, xã Mai Châu, từng gắn đời mình với một mảnh ruộng nhỏ vỏn vẹn 1.000m2. Đã có những năm tháng, cái nghèo như một cái bóng đeo bám lấy gia đình chị. Mỗi mùa vụ, chị cần mẫn cày cuốc, gieo trồng, chăm chút từng khóm lúa, củ khoai nhưng thu nhập chẳng đủ để đổi lấy một cuộc sống dư dả.

Ấy vậy mà vài năm trở lại đây, cuộc đời người phụ nữ ấy như bước sang một trang mới nhờ sự phát triển mạnh mẽ của du lịch cộng đồng tại Mai Châu. Nhận thấy sản phẩm dệt thổ cẩm của dân tộc Thái ngày càng được du khách quan tâm, chị Hoàn mạnh dạn mở một cửa hàng nhỏ ngay tại ngôi nhà sàn đơn sơ của mình, bày bán các sản phẩm khăn, túi, áo, váy thổ cẩm.

Không chỉ bán hàng, chị còn biến góc nhà thành một “sân khấu nhỏ” trình diễn nghề dệt vải truyền thống để du khách đến xem và trải nghiệm. Bàn dệt kẽo kẹt, những sợi chỉ rực rỡ sắc màu, đôi tay chị thoăn thoắt dệt nên từng đường nét tinh xảo của hoa văn dân tộc. Khách du lịch cả trong và ngoài nước, dừng chân ngắm xem, rồi mua về làm quà.

“Khách du lịch đến xem tôi dệt, rồi họ mua khăn, mua túi. Lúc đầu còn e ngại vì mình nghèo, xóm cũng nghèo, giờ thì tôi tự tin giới thiệu sản phẩm của người Thái mình cho cả người nước ngoài”, chị Hoàn hồ hởi chia sẻ, ánh mắt sáng lên niềm tự hào.

Từ người phụ nữ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, giờ đây chị Hoàn đã trở thành một “đại sứ” nhỏ bé của văn hoá Thái giữa lòng Mai Châu. Không chỉ có thêm thu nhập, chị còn lan toả tình yêu nghề truyền thống đến lớp trẻ trong bản, truyền cảm hứng về sự đổi thay bền vững từ chính nội lực của cộng đồng. Nhờ đó, nghề dệt thổ cẩm truyền thống không chỉ được giữ gìn mà còn phát triển mạnh, trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Không riêng gì chị Hoàn, hàng chục hộ dân tại Pom Cọong cũng đã chuyển mình, từng bước đi lên nhờ biết tận dụng cơ hội từ phát triển du lịch cộng đồng.

Khởi sắc một vùng quê

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã những năm qua tiếp tục được đẩy mạnh nhờ sự lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh và sự đóng góp của nhân dân. Xã Mai Châu hiện có tới 125 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 1.135 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, giáo dục, y tế, điện, nước, công nghệ thông tin và hạ tầng du lịch.

Không thể không nhắc đến sự khởi sắc ấn tượng trong hoạt động thương mại - dịch vụ - du lịch của Mai Châu. Toàn xã hiện có 584 hộ kinh doanh cá thể, 61 cơ sở lưu trú đang hoạt động, trong đó có 44 homestay với nhiều kiến trúc nhà sàn truyền thống. Các loại hình du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng, sinh thái đang thu hút ngày càng đông du khách, tạo nguồn thu lớn cho người dân trong xã.

Song song với đó, công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch được đẩy mạnh, giúp hình ảnh Mai Châu đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế. Các lễ hội, hoạt động văn hóa - thể thao gắn với bản sắc dân tộc được tổ chức thường xuyên, tạo điểm nhấn riêng biệt cho du lịch địa phương.

Bên cạnh đó, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục ổn định với 279 cơ sở sản xuất đang hoạt động, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Các hợp tác xã hoạt động hiệu quả đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, xây dựng chuỗi giá trị nông sản và thổ cẩm địa phương. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng lan rộng, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.

Cùng với phát triển kinh tế, xã Mai Châu luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” mang lại kết quả tích cực, đã có 75 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà mới. Các chính sách với người có công, bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Tin tưởng vào chặng đường phía trước

Theo đồng chí Hà Văn Di - Bí thư Đảng ủy xã Mai Châu, chia sẻ: Tầm nhìn đến năm 2030, xã Mai Châu đặt mục tiêu trở thành khu du lịch sinh thái trọng điểm của cả nước. Xã sẽ tiếp tục sắp xếp bộ máy “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” gắn với cơ cấu lại và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tập trung phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc, nhất là văn hóa dân tộc Thái; phát triển du lịch xanh, thân thiện môi trường; ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá, quản lý du lịch.

Cùng với đó, việc phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, vật liệu xây dựng và các ngành nghề truyền thống gắn với nguyên liệu bản địa sẽ là hướng đi bền vững. Hoạt động thương mại - dịch vụ cũng sẽ tiếp tục đa dạng hóa, tạo nền tảng vững chắc cho người dân phát triển kinh tế.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Mai Châu sẽ trở thành khu du lịch sinh thái của cả nước, dẫu phía trước còn nhiều thách thức, nhưng niềm tin vào tương lai phát triển của Mai Châu sau sáp nhập đang lan tỏa trong từng bản làng. Niềm tin ấy được nuôi dưỡng bằng chính những đổi thay hiện hữu, bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự năng động, đoàn kết, sáng tạo của mỗi người dân nơi đây.

Hồng Trung