Cơ hội tỏa sáng của điện ảnh Việt Nam trước công chúng Bắc Phi

Việt Nam vinh dự trở thành khách mời danh dự tại Liên hoan phim quốc tế Imedghassen dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10-16/9 tới tại thành phố Batna, Đông Bắc Algeria.

“Bên trong vỏ kén vàng” đoạt giải Camera d’Or (Máy quay phim vàng) tại Directors’ Fortnight (Tuần lễ đạo diễn) - Liên hoan phim Cannes 2023.

Liên hoan phim quốc tế Imedghassen dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10-16/9 tới tại thành phố Batna, Đông Bắc Algeria, với mục tiêu tiếp tục thúc đẩy đối thoại văn hóa thông qua nghệ thuật điện ảnh.

Ở kỳ tổ chức lần thứ 5 này, Việt Nam vinh dự trở thành khách mời danh dự.

Nhật báo “El Moudjahid” trong số ra ngày 24/8 đã giới thiệu đậm nét về sự trưởng thành của điện ảnh Việt Nam, đồng thời hứa hẹn các tác phẩm của Việt Nam tham dự Liên hoan phim quốc tế Imedghassen tới đây sẽ mang đến cho khán giả Algeria cơ hội khám phá một nền điện ảnh giàu tính nhân văn, thi vị và gắn bó chặt chẽ với lịch sử dân tộc.

Theo bài viết, điện ảnh Việt Nam trong nhiều thập kỷ được hình thành và phát triển trong bối cảnh chiến tranh và khát vọng độc lập.

Những tác phẩm như “Cô gái Hà Nội” (1975) hay “Bao giờ cho đến tháng Mười” (1984) đã để lại dấu ấn sâu đậm, kết hợp nhuần nhuyễn giữa bi kịch cá nhân và ký ức tập thể, góp phần định hình bản sắc của nền điện ảnh dân tộc. Ngày nay, một thế hệ đạo diễn mới tiếp tục làm mới góc nhìn về đất nước.

Những tên tuổi như Trần Anh Hùng - với bộ phim “Mùa đu đủ xanh” đoạt giải Camera vàng tại Liên hoan phim Cannes năm 1993.

Hay Phạm Thiên Ân - được vinh danh tại Cannes 2023 với “Bên trong vỏ kén vàng” - đã khẳng định sức sống và vị thế của điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời vẫn giữ được tính chân thực và đậm đà bản sắc văn hóa.

Cũng theo bài viết trên, việc Việt Nam được chọn là khách mời danh dự của Liên hoan phim Imedghassen không phải ngẫu nhiên. Việt Nam và Algeria có nhiều điểm chung trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, cùng chia sẻ giá trị về tinh thần kháng chiến và lòng tự tôn dân tộc.

Chính vì vậy, tôn vinh điện ảnh Việt Nam tại sự kiện lần này còn là dịp khơi gợi ký ức, củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ Liên hoan, công chúng Algeria sẽ được thưởng thức các tác phẩm từng đoạt giải thưởng, những bộ phim kinh điển cũng như các sáng tác đương đại của Việt Nam.

Từ phim mang tính hiện thực lịch sử, kịch tính xã hội đến những tác phẩm giàu tính trữ tình, tất cả sẽ góp phần phác họa bức tranh đa dạng của nền điện ảnh nước ta.

Bên cạnh các buổi chiếu, còn có những buổi giao lưu, tọa đàm giúp khán giả hiểu rõ hơn về đặc trưng và sự phát triển của điện ảnh Việt Nam.

Với việc Việt Nam là khách mời danh dự, Liên hoan phim quốc tế Imedghassen hứa hẹn trở thành một điểm hẹn văn hóa, nơi điện ảnh là cầu nối thắt chặt quan hệ hữu nghị, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của khán giả Algeria.

Trong tuần lễ từ ngày 10-16/9, Batna sẽ hòa mình trong những câu chuyện điện ảnh đến từ Việt Nam - nơi chất chứa cả nỗi đau, hy vọng và tình người - và chắc chắn sẽ tạo được sự đồng cảm sâu sắc với khán giả Algeria.

Liên hoan phim quốc tế Imedghassen (Imedghassen International Film Festival) là sự kiện điện ảnh thường niên diễn ra tại thành phố Batna, Algeria, nhằm tôn vinh nghệ thuật điện ảnh và thúc đẩy đối thoại văn hóa giữa các dân tộc.

Được tổ chức lần đầu năm 2019, Liên hoan đã nhanh chóng trở thành điểm hẹn của các nhà làm phim trong và ngoài nước, đặc biệt chú trọng tới các tác phẩm của những đạo diễn trẻ.

Với các hạng mục chiếu phim, trao giải, hội thảo và giao lưu nghệ sĩ, sự kiện không chỉ giới thiệu những tác phẩm điện ảnh đặc sắc mà còn là cầu nối gắn kết tình hữu nghị quốc tế.

