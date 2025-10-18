Có nên ăn thịt lợn ba chỉ không?

Thịt lợn ba chỉ cung cấp protein và vitamin nhóm B nhưng cũng chứa nhiều chất béo. Tìm hiểu lợi ích dinh dưỡng và cách ăn hợp lý để bảo vệ sức khỏe.

Thịt lợn ba chỉ là phần thịt được lấy từ phần dưới bụng của con lợn, sau khi đã loại bỏ xương sườn và thăn.

Vì thịt ba chỉ có hàm lượng mỡ cao, nên nó ngon nhất khi được chế biến theo các cách sau: Nướng, kho, rang, hầm, chiên, rán, áp chảo.

1. Giá trị dinh dưỡng của thịt lợn ba chỉ

Nên ăn thịt lợn ba chỉ hợp lý để bảo vệ sức khỏe. Một khẩu phần thịt lợn ba chỉ 113 gram (g) cung cấp:

Calo: 585 kcal

Chất đạm (Protein): 11 g

Tổng chất béo: 60 g

Chất béo bão hòa: 22 g

Natri (Sodium): 36,2 mg

Thiamin (B1): 37,3% Giá trị hàng ngày (DV)

Riboflavin (B2): 21% DV

Niacin (B3): 33% DV

Acid Pantothenic (B5): 5,8% DV

Vitamin B6: 8,6% DV

Vitamin B12: 39,5% DV

Vitamin E: 3% DV

Sắt: 3,3% DV

Kẽm: 10,5% DV

Đồng: 6,6% DV

2. Lợi ích và nhược điểm của thịt lợn ba chỉ

Lợi ích:

Lợi ích của thịt lợn ba chỉ (khi ăn với lượng vừa phải):

Cung cấp đạm (protein): Tuy hàm lượng protein ở thịt lợn ba chỉ thấp nhưng vẫn là nguồn cung cấp protein cần thiết cho cơ thể.

Giàu vitamin nhóm B: Chứa các loại vitamin B như B1, B2, B3, B6, B12, tốt cho hệ thần kinh, quá trình tạo máu và chuyển hóa năng lượng.

Cung cấp khoáng chất: Chứa các khoáng chất quan trọng như kẽm, photpho, kali.

Tính linh hoạt trong chế biến làm cho thịt lợn ba chỉ trở thành một nguyên liệu phổ biến trong các món ăn, có thể ăn kèm bánh mì, món hầm, lẩu, mì và nhiều món ăn khác như luộc, hấp, nướng, quay...

Nhược điểm:

Hàm lượng calo cao: Vì thịt lợn ba chỉ chứa nhiều chất béo nên có hàm lượng calo cao. Nó có khoảng 585 calo trong mỗi khẩu phần 113 g. Do đó, đây không phải là lựa chọn tốt cho những người đang cố gắng giảm cân hoặc giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Tuy nhiên, nếu chỉ thỉnh thoảng thưởng thức thịt một chút thịt lợn ba chỉ, điều đó khó ảnh hưởng đến mục tiêu giảm cân.

Hàm lượng chất béo bão hòa cao: So với các phần thịt lợn khác, thịt ba chỉ chứa nhiều chất béo bão hòa hơn. Mặc dù chất béo bão hòa có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, một nghiên cứu của Hàn Quốc về việc tiêu thụ thịt ba chỉ cho thấy nên giảm tổng lượng calo từ chất béo bão hòa. Điều này là do nó có thể liên quan đến nhiều tình trạng sức khỏe, bao gồm bệnh tim.

Một khẩu phần thịt ba chỉ 113 g chứa 22 g chất béo bão hòa, tương đương gần 10% lượng calo từ chất béo bão hòa dựa trên chế độ ăn 2.000 calo.

Hàm lượng protein thấp: Thịt ba chỉ có ít protein hơn so với các phần thịt lợn khác. Chẳng hạn như thịt lợn thăn chứa một lượng protein ấn tượng là 24 g mỗi khẩu phần 113 g. Trong khi đó, thịt ba chỉ chỉ chứa 10 g cho cùng kích cỡ khẩu phần.

Do đó, nếu đang muốn tăng cường lượng protein nạp vào cơ thể, hãy chọn các phần thịt lợn khác, chẳng hạn như thịt thăn, sườn...

3. Ăn thịt lợn ba chỉ thế nào là tốt cho sức khỏe?

Thịt ba chỉ là một món ăn ngon nhưng nên được thưởng thức một cách có chừng mực. Để cân bằng giữa hương vị và sức khỏe, nên:

Kiểm soát khẩu phần: Lượng thịt lợn ba chỉ nên ăn trong một bữa cần được cân nhắc nhưng quan trọng hơn là không tiêu thụ quá 300-500 g thịt đỏ mỗi tuần và chỉ ăn thịt lợn ba chỉ không quá 2 - 3 lần mỗi tuần, mỗi lần khoảng 100 - 150 g.

Kết hợp với rau xanh: Luôn ăn kèm thịt ba chỉ với nhiều rau xanh, xà lách, dưa chuột hoặc rau thơm để tăng chất xơ và cân bằng độ béo.

Chọn phương pháp chế biến: Ưu tiên hấp, luộc, hầm, kho hoặc nướng để mỡ chảy bớt, thay vì chiên ngập dầu.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)