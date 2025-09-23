Có nên đầu tư Shophouse Vinhomes Green Paradise Cần Giờ?

Shophouse Vinhomes Green Paradise đang trở thành tâm điểm được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi đại đô thị biển quy mô gần 2870 ha bước vào giai đoạn triển khai.

Với lợi thế nằm trong khu đô thị tích hợp lớn nhất Việt Nam, sở hữu hạ tầng đồng bộ, biểu tượng quốc gia như tòa tháp 108 tầng và bến du thuyền quốc tế, dòng sản phẩm shophouse tại đây mở ra khả năng khai thác thương mại lẫn gia tăng giá trị bền vững. Không chỉ mang tiềm năng sinh lời từ kinh doanh F&B, dịch vụ du lịch, shophouse Vinhomes Green Paradise còn hưởng lợi từ xu hướng đô thị biển sát trung tâm TP.HCM.

Vậy liệu đây có phải là cơ hội đáng để xuống tiền? Hãy cùng phân tích chi tiết ở nội dung bên dưới.

Lý do nên đầu tư Shophouse Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Vị trí chiến lược và tính khan hiếm

Shophouse Vinhomes Cần Giờ nằm tại khu vực duy nhất có bờ biển trong lòng TP.HCM. Với quỹ đất ven biển khan hiếm, Cần Giờ trở thành vị trí không thể sao chép.

Từ trung tâm thành phố, chỉ mất 45–60 phút di chuyển khi cầu Cần Giờ hoàn thành, cư dân và du khách có thể dễ dàng tiếp cận. Yếu tố “một không hai” này khiến giá trị shophouse có biên độ tăng trưởng mạnh khi toàn bộ hạ tầng đi vào hoạt động.

Vị trí gần kề tiện ích tạo kết nối và gia tăng tiềm năng kinh doanh cho shophouse Vinhome Green Paradise

Ngoài ra, shophouse được đặt tại các trục thương mại ven quảng trường biển, phố đi bộ và bến du thuyền - những nơi tập trung lưu lượng khách lớn nhất.

Điều này giúp tối ưu hóa khả năng khai thác kinh doanh, tương tự như các case thành công ở Ocean Park (Hà Nội) hay Grand World (Phú Quốc).

Quy hoạch đồng bộ và hệ sinh thái đa tầng

Shophouse Vinhomes Cần Giờ không chỉ là sản phẩm đơn lẻ mà nằm trong tổng thể 64.000 sản phẩm bất động sản với hệ sinh thái đô thị - du lịch - thương mại hoàn chỉnh. Nhà đầu tư được hưởng lợi từ dòng cư dân thường trú, khách second-home và hàng triệu du khách mỗi năm.

Phối cảnh dự án lấn biển Vinhome Cần Giờ

Quy hoạch khu đô thị bao gồm: biển hồ nhân tạo 443 ha, nhà hát ven biển, tổ hợp khách sạn 5-6 sao, khu phố đi bộ và trung tâm thương mại quốc tế.

Trong bức tranh đó, shophouse trở thành “mắt xích” thương mại trực tiếp, tận dụng lưu lượng khách ổn định và khả năng chi tiêu cao.

Động lực hạ tầng làm gia tăng giá trị

Trong giai đoạn 2025-2030, Cần Giờ chứng kiến 4 hạ tầng chiến lược: cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức - Long Thành, siêu cảng trung chuyển quốc tế và tuyến đô thị tốc độ cao Cần Giờ.

Hình ảnh cầu Bình Khánh, một phần của cao tốc Bến Lức - Long Thành hiện tại đã hợp long, tạo động lực tăng giá cho shophouse Vin Cần Giờ

Những công trình này không chỉ rút ngắn khoảng cách, mà còn biến nơi đây thành điểm hội tụ khách du lịch, logistics và chuyên gia.

Đặc biệt, siêu cảng quốc tế với công suất gần 17 triệu TEU/năm sẽ kéo theo hàng vạn chuyên gia về làm việc. Nhóm khách hàng này sẽ tạo nhu cầu mua sắm, ẩm thực, dịch vụ cao cấp - chính là nguồn cầu ổn định cho shophouse Vinhome Cần Giờ.

Nhu cầu thực tế từ du lịch và cư dân

Thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm đón hơn 8,5 triệu khách quốc tế và 45 triệu khách nội địa. Chỉ riêng Cần Giờ năm 2024 đã đạt 4,4 triệu lượt khách, trong khi cơ sở lưu trú và dịch vụ giải trí còn hạn chế.

Khi Vinhomes Green Paradise hình thành, nơi đây sẽ trở thành trung tâm du lịch biển - sinh thái của thành phố, đồng nghĩa với nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh.

Đối với cư dân, xu hướng second-home ven biển sát đô thị ngày càng phổ biến. Shophouse Vinhome Green Paradise vì thế không chỉ phục vụ khách du lịch, mà còn cả cộng đồng cư dân lâu dài, đảm bảo nguồn cầu kép và dòng tiền bền vững.

Khả năng khai thác dòng tiền đa dạng

Một điểm cộng quan trọng của shophouse là tính linh hoạt trong khai thác. Nhà đầu tư có thể:

- Vận hành F&B, café, nhà hàng phục vụ khách du lịch và cư dân.

- Kinh doanh dịch vụ du lịch, tour sinh thái, wellness.

- Cho thuê dài hạn cho thương hiệu bán lẻ, thời trang hoặc ngân hàng.

Theo khảo sát các dự án ven biển tương tự, doanh thu/m2 tại shophouse mặt tiền quảng trường hoặc bến du thuyền có thể gấp 1,5-2 lần so với tuyến phố thứ cấp. Với shophouse Vinhome Green Paradise, mức giá trị gia tăng này hoàn toàn khả thi khi hạ tầng và du lịch đồng loạt bùng nổ.

Shophouse Vinhomes Green Paradise là sản phẩm hội tụ đủ ba yếu tố: vị trí độc bản ven biển TP.HCM, quy hoạch biểu tượng quốc gia và động lực hạ tầng bùng nổ. So với nhiều kênh đầu tư khác, shophouse vừa tạo ra dòng tiền từ khai thác kinh doanh, vừa hưởng lợi kép từ sự gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn. Đối với nhà đầu tư đang tìm kiếm một bất động sản thương mại có khả năng sinh lời bền vững và tiềm năng tăng giá vượt trội, shophouse tại dự án chính là lựa chọn đáng cân nhắc ngay giai đoạn đầu.

