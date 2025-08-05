Có nên mua Vinhomes Cần Giờ làm second home nghỉ dưỡng cho gia đình?

Vinhomes Cần Giờ đang nổi lên như lựa chọn second home lý tưởng cho các gia đình tại TP.HCM và khu vực lân cận, nhờ vị trí ven biển độc bản, môi trường sinh thái trong lành và hệ tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu.

Nằm trong đại đô thị biển đầu tiên và duy nhất của TP.HCM, dự án sở hữu quỹ đất hiếm hoi, chỉ cách trung tâm thành phố chưa đến một giờ di chuyển, thuận tiện cho những kỳ nghỉ cuối tuần. Không chỉ mang lại không gian sống chất lượng cao, Vinhomes Green Paradise có tiềm năng tăng giá mạnh và khả năng khai thác cho thuê linh hoạt.

Bài viết này sẽ giúp quý khách hiểu rõ lý do nên sở hữu second home tại dự án này. Hãy cùng tìm hiểu ngay!

5 lý do nên mua Vinhomes Cần Giờ làm second home nghỉ dưỡng cho gia đình

Với lợi thế tự nhiên độc đáo và quy hoạch đồng bộ hiếm có, Vinhome Green Paradise mang đến những giá trị mà khó có dự án nào khác tại TP.HCM có thể sánh bằng. Dưới đây là 5 lý do khiến việc sở hữu một second home tại đây trở thành lựa chọn lý tưởng cho các gia đình hiện đại.

Vị trí ven biển độc bản gần trung tâm TP.HCM

Vinhomes Cần Giờ tọa lạc tại huyện Cần Giờ – khu vực ven biển duy nhất của TP.HCM, nằm trong khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn được UNESCO công nhận.

Nhờ vị trí chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 45–60 phút di chuyển (và dự kiến rút ngắn còn 20–30 phút khi cầu Cần Giờ hoàn thành), second home tại đây vừa mang đến không gian nghỉ dưỡng ven biển, vừa đảm bảo kết nối thuận tiện cho gia đình vào cuối tuần hoặc kỳ nghỉ ngắn ngày.

Vị trí dự án Vinhome Cần Giờ

Đây là lợi thế lớn so với các điểm du lịch biển xa TP.HCM như Vũng Tàu hay Phan Thiết, vốn mất nhiều thời gian di chuyển.

Không gian sống sinh thái, trong lành và an toàn cho sức khỏe

Sau dịch bệnh, nhu cầu tìm nơi nghỉ dưỡng gần thiên nhiên, tránh khói bụi và áp lực đô thị tăng mạnh.

Vin Cần Giờ sở hữu hệ sinh thái rừng – biển tự nhiên, khí hậu mát mẻ quanh năm, không khí sạch, độ ẩm ổn định, phù hợp để cả gia đình nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Phối cảnh siêu dự án Vinhome Green Paradise

Thiết kế dự án chú trọng mật độ xây dựng thấp, nhiều công viên, hồ cảnh quan, đường dạo bộ ven biển, tạo ra không gian sống xanh hiếm có ngay cạnh đô thị lớn.

Hệ tiện ích nghỉ dưỡng – giải trí chuẩn quốc tế ngay trong nội khu

Không cần di chuyển xa, cư dân second home tại Vinhomes Cần Giờ được tận hưởng chuỗi tiện ích quy mô chưa từng có tại một đô thị ven biển Việt Nam: biển hồ nhân tạo 443 ha với bãi cát trắng như Maldives, nhà hát Blue Waves, sân golf 18 lỗ, khu Safari 122 ha, trung tâm thương mại Vincom, trường quốc tế Vinschool và bệnh viện Vinmec hợp tác Cleveland Clinic.

Gia đình có thể kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ em trong một không gian khép kín, an toàn và đầy đủ dịch vụ.

Giá trị tích sản bền vững và tiềm năng tăng giá dài hạn

Quỹ đất ven biển tại TP.HCM cực kỳ hạn chế, đặc biệt là các sản phẩm second home vừa gần biển vừa gần trung tâm thành phố.

Vinhomes Green Paradise hội tụ lợi thế hiếm có này, cộng hưởng với loạt hạ tầng chiến lược như cầu Cần Giờ – Vũng Tàu, đường sắt tốc độ cao Quận 7 – Cần Giờ, mở rộng đường Rừng Sác.

Khi hạ tầng hoàn thiện, giá trị second home tại đây được dự báo tăng trưởng mạnh, tương tự như sự bứt phá đã diễn ra với các dự án Vinhomes Ocean Park (Hà Nội) hay Grand World Phú Quốc.

Linh hoạt khai thác cho thuê khi không sử dụng

Một ưu điểm khác khiến second home tại Vinhome Cần Giờ trở nên hấp dẫn là khả năng khai thác linh hoạt. Khi gia đình không sử dụng, second home có thể vận hành cho thuê ngắn hạn hoặc dài hạn, phục vụ du khách nghỉ dưỡng cuối tuần, chuyên gia làm việc tại khu vực hoặc khách hội nghị, sự kiện.

Với hệ sinh thái tiện ích và cảnh quan biển hiếm có, mức giá cho thuê dự kiến cao và ổn định, giúp chủ sở hữu vừa tận hưởng giá trị sử dụng, vừa tạo dòng tiền đều đặn.

Với vị trí ven biển độc bản, không gian sinh thái hiếm có, hệ tiện ích nghỉ dưỡng – giải trí đẳng cấp và tiềm năng tăng giá bền vững, Vinhomes Cần Giờ là lựa chọn second home lý tưởng cho các gia đình TP.HCM và khu vực lân cận. Sản phẩm không chỉ mang lại nơi nghỉ dưỡng chất lượng, an toàn cho sức khỏe mà còn là tài sản giá trị cao, dễ thanh khoản và khai thác hiệu quả khi không sử dụng.

Trong bối cảnh quỹ đất second home ven đô ngày càng khan hiếm và hạ tầng khu Nam TP.HCM bứt phá, đây chính là thời điểm vàng để sở hữu một căn second home, vừa phục vụ gia đình vừa đón đầu giá trị tích lũy dài hạn.

