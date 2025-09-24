Công an phường Thanh Miếu thông báo tìm người

Ngày 23/09/2025, Công an phường Thanh Miếu tiếp nhận tin trình báo của chị Nguyễn Thị Kim Quang, sinh năm 1974, trú tại: Tổ 21, khu Mộ Thượng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ về việc con trai chị là Nguyễn Ngọc Bảo Nam, sinh ngày 14/01/2009, đi khỏi nhà vào khoảng 10 giờ 00 phút, ngày 03/09/2025, đến nay không có tin tức gì, gia đình đã đi tìm kiếm bằng mọi cách nhưng vẫn không tìm thấy.

Thông tin đặc điểm của Nguyễn Ngọc Bảo Nam như sau:

- Họ và tên: NGUYỄN NGỌC BẢO NAM - Sinh ngày: 14/01/2009

- HKTT: Tổ 21, khu Mộ Thượng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ

- Họ và tên bố: Nguyễn Văn Dũng - Sinh năm: 1980

- Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Kim Quang - Sinh năm 1974

- Đặc điểm nhận dạng:

Cao khoảng 1m70, nặng khoảng 50kg; màu da trắng; dáng người cao, gầy; tóc màu đen; khuôn mặt thon dài; mũi cao, thẳng; môi mỏng.

Vào ngày 03/9/2025, cháu Nam mặc áo cộc tay màu đen, quần short màu đen, đội mũ lưỡi chai màu xanh lá. Khi đi Nam không mang theo bất kì tài sản, giấy tờ tùy thân gì. Từ đó đến nay không thấy về nhà. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có thông tin.

Vậy Công an phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ thông báo các đơn vị cùng toàn thể nhân dân biết. Mọi thông tin liên hệ đến Công an phường Thanh Miếu qua số điện thoại 0961.667.666 (Đ/c Phạm Hồng Trường - Phó Trưởng Công an phường) hoặc gia đình chị Quang theo số điện thoại: 0961.076.397.

TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG

Thượng tá Nguyễn Văn Long