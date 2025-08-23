Công an phường Thống Nhất: Giữ bình yên cho Nhân dân

Công an phường Thống Nhất chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Công an phường Thống Nhất, Dân Chủ và Thái Bình. Ngay sau khi ổn định tổ chức, Công an phường đã bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, không làm gián đoạn, ngắt quãng, không để bỏ trống địa bàn. Đặc biệt, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt, liên tiếp lập được nhiều chiến công, góp phần giữ bình yên cho Nhân dân.

Công an phường Thống Nhất hỗ trợ đảng viên cao tuổi đến làm thẻ đảng viên

Vào khoảng 21h ngày 4/8/2025, Công an phường Thống Nhất tiếp nhận đơn trình báo của anh Trần Quang Hồng sinh năm 1965, trú tại xóm Lâm Hóa 1, xã Lạc Sơn về việc khoảng 20h30’ cùng ngày tại lán công nhân ở hồ Đồng Gạo thuộc tổ 8, phường Thống Nhất, anh Hồng phát hiện bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản số tiền 5 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường tiến hành xác minh, qua công tác vận động, đến 21h30’ cùng ngày ông Quách Văn Bường, sinh năm 1960 trú tại xóm Chum, xã Nhân Nghĩa là đối tượng trộm cắp tài sản đã đến Công an phường Thống Nhất đầu thú. Công an phường Thống Nhất đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Quách Văn Bường về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 11h30’ ngày 6/8/2025, Công an phường Thống Nhất phối hợp với phòng PC04 và Công an xã Mường Hoa thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường QL6, thuộc tổ 6, Phường Thống Nhất. Phát hiện một người đàn ông đi bộ có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Tổ công tác yêu cầu kiểm tra, người đàn ông khai họ tên Nguyễn Phúc Hưng, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tổ 7, Phường Thống Nhất. Quá trình kiểm tra phát hiện trong túi quần phía trước bên trái người đàn ông đang mặc có 1 túi nilon dạng túi zip. Bên trong có chứa 13 gói nhỏ. Nguyễn Phúc Hưng khai nhận đó là ma túy loại heroin đang mang đi bán nhưng chưa kịp thực hiện hành vi thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang. Từ lời khai và tài liệu thu thập được, đến 12h30 phút cùng ngày cơ quan điều tra tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Đỗ Hoàng Hà, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tổ 12, phường Thống Nhất, vật chứng thu giữ 9 gói nhỏ chứa ma túy loại heroin.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với 2 vụ việc trên.

Liên tiếp các vụ việc được lực lượng Công an phường Thống Nhất đấu tranh quyết liệt, bắt giữ đối tượng gây án chỉ trong vòng vài giờ. Vụ việc được giải quyết nhanh chóng, cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an.

Công an phường Thống Nhất vận động người dân giao nộp súng tự chế

Thượng tá Đỗ Thị Thanh Hương - Phó Trưởng Công an phường chia sẻ: Chúng tôi rà soát, đánh giá năng lực, trình độ, sở trường công tác của từng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị để tổ chức, thành lập 5 tổ công tác theo phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Mỗi tổ được ban chỉ huy đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng nhằm tối ưu hóa việc thực hiện công tác chuyên môn của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ đặt ra.

Các tổ công tác của Công an phường đã chủ động nắm tình hình, phân công lực lượng xuống cơ sở, tiếp cận địa bàn mới, bắt tay ngay vào triển khai các nhiệm vụ được giao. Công an phường đã tổng rà soát địa bàn, nắm chắc tình hình ANTT; thực hiện đồng bộ dữ liệu dân cư, dữ liệu nghiệp vụ; cập nhật hồ sơ địa bàn, sơ đồ tổ chức và các điểm nóng có nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội để xây dựng phương án phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

Công an phường Thống Nhất kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn

Công an phường đã chủ động tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT tập trung tại địa bàn giáp ranh, khu dân cư, chủ động đến từng khu dân cư gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, giải đáp kịp thời các thắc mắc và xử lý tình huống phát sinh. Đồng thời, tiến hành rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Các đối tượng hình sự, ma túy nằm trong diện quản lý cũng được kiểm danh, kiểm diện thường xuyên. Công tác tuyên truyền, răn đe cũng được triển khai, góp phần kéo giảm tỷ lệ tội phạm. Nhờ đó, tình hình ANTT được giữ vững, không để phát sinh các vấn đề nóng, phức tạp. Cùng với Công an chính quy, lực lượng ANTT ở cơ sở phường Thống Nhất hiện có 36 tổ với 108 thành viên. Đây là một trong những lực lượng quần chúng quan trọng, làm nòng cốt hỗ trợ Công an phường, giúp UBND phường trong bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Với phương châm “Tận tâm phục vụ Nhân dân”, các thủ tục hành chính luôn được cán bộ tiếp dân hướng dẫn tỉ mỉ, cụ thể để cho người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu, qua đó luôn nhận được sự hài lòng từ quần chúng Nhân dân.

Cán bộ Công an phường Thống Nhất hướng dẫn công dân cài đặt định danh điện tử

Thượng tá Đỗ Thị Thanh Hương cho biết: Thời gian tới, Công an phường tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Đinh Thắng