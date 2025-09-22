Xã hội
Công an xã Lương Sơn tuyên truyền Pháp luật tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Sáng 22/9, Công an xã Lương Sơn phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX và Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn xã Lương Sơn tổ chức tuyên truyền và ký cam kết thực hiện các quy định pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống các tệ nạn xã hội và an toàn trên không gian mạng cho 480 cán bộ giáo viên và học sinh của Trung tâm.

Công an xã Lương Sơn tuyên truyền Pháp luật tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Đại diện Trung tâm GDNN-GDTX và Công an xã Lương Sơn ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật

Trong chương trình, toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trung tâm được trang bị kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và cách xử lý tình huống giao thông. Đồng thời, các em học sinh còn được hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa tệ nạn xã hội, bạo lực học đường và phương pháp tự bảo vệ bản thân và an ninh mạng

Kết thúc buổi tuyên truyền, đại diện Trung tâm GDNN-GDTX và Công an xã đã ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông; không mắc phải các tệ nạn xã hội và tội phạm cũng như nạn bạo lực học đường.

Buổi tuyên truyền giúp giáo viên, học sinh Trung tâm nâng cao kiến thức, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Đinh Thắng


Đinh Thắng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trung tâm Công an xã lương sơn Học sinh Giáo dục nghề nghiệp An toàn giao thông Tệ nạn xã hội phòng chống bạo lực học đường Cảnh sát giao thông Giáo viên
