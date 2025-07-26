Công an xã Yên Thủy tạm giữ 3 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

{title}
Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, tổ phòng chống tội phạm Công an xã Yên Thuỷ phát hiện một số đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trên địa bàn xóm Rò, nên đã triển khai phương án đấu tranh triệt xoá.
Quá trình triển khai phương án, vào khoảng 9h30' ngày 22/7/2025 Công an xã Yên Thuỷ tổ chức bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Chính, sinh năm 1997, trú tại Phố Re, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu trên người đối tượng 38 gói nhựa và 02 túi nilon bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng là ma tuý đá (Methamphetamin).
Tang vật thu giữ tại cơ quan Công an
Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an xã Yên Thuỷ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Vũ Thành Nhơn, sinh năm 1990 trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (là đối tượng có 3 tiền án về tội Ma Tuý, vừa được tha tù tháng 5/2024) về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; và Bùi Mạnh Hùng, sinh năm 2007, trú tại xóm Hợp Thành, xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.
Quá trình đấu tranh khai thác, các đối tượng Nguyễn Đức Chính, Vũ Thành Nhơn đã khai nhận hành vi mua ma tuý của người khác về chia nhỏ cho vào các gói nhựa và túi nilon để bán kiếm lợi nhuận, đồng thời các đối tượng cũng khai nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý cùng với Bùi Mạnh Hùng tại nhà ở của Nguyễn Đức Chính ở xóm Rò, xã Yên Thuỷ, tỉnh Phú Thọ vào ngày 22/7/2025.
Hiện, Công an xã Yên Thuỷ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 03 đối tượng trên về các hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là vụ bắt ma túy đầu tiên của Công an xã Yên Thủy từ khi thành lập xã mới (1/7/2025).
3 đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ quan Công an
Đinh Thắng
