Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: 64 năm làm theo lời Bác

Mỗi dịp tháng Sáu về, tập thể cán bộ, người lao động Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Supe Lâm Thao) lại thêm tự hào khi nhớ về những ngày đầu xây dựng Nhà máy và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Nhà máy năm 1962. Trải qua 64 năm xây dựng và phát triển (1962-2026), lời dạy ấy luôn là kim chỉ nam để các thế hệ người lao động Supe Lâm Thao đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, không ngừng xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Ngày 24/6/1962, Nhà máy Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao chính thức đi vào hoạt động. Đây là một trong những công trình công nghiệp trọng điểm đầu tiên của miền Bắc, đặt nền móng cho ngành sản xuất phân bón Việt Nam.

Ngày 19/8/1962, Bác Hồ về thăm Nhà máy. Ảnh tư liệu

Chỉ chưa đầy hai tháng sau, ngày 19/8/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Nhà máy và căn dặn cán bộ, công nhân phải phát huy tinh thần làm chủ, đoàn kết, tích cực học tập văn hóa, kỹ thuật; đồng thời xây dựng mối liên hệ gắn bó giữa công nhân và nông dân. Lời căn dặn của Bác luôn được các thế hệ cán bộ, người lao động Supe Lâm Thao ghi nhớ và vận dụng trong lao động, sản xuất.

Ngày 24/6/1962, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị cắt băng khánh thành Nhà máy. Ảnh tư liệu

Từ những năm tháng chiến tranh đến thời kỳ đổi mới và hội nhập, Supe Lâm Thao luôn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, cung ứng phân bón phục vụ nông nghiệp. Đến nay, Công ty đã cung cấp cho nền nông nghiệp Việt Nam hơn 30 triệu tấn phân bón cùng nhiều sản phẩm hóa chất phục vụ các ngành kinh tế, góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp.

Đồng chí Phạm Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty giới thiệu sản phẩm mới của Công ty là Kali sulphat cho các đồng chí lãnh đạo cấp trên.

Là doanh nghiệp luôn gắn bó với đồng ruộng trong nhiều năm qua, thương hiệu “Supe Lâm Thao - Bạn của nhà nông” đã trở thành biểu tượng của sự đồng hành giữa người công nhân và người nông dân, góp phần tạo nên nhiều mùa vàng bội thu.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Công ty luôn xác định đổi mới sáng tạo là động lực để tăng trưởng. Công ty không ngừng đẩy mạnh đổi mới quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hiện đại hóa sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, Công ty liên tục đưa ra thị trường nhiều dòng sản phẩm phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp xanh như phân hữu cơ khoáng, NPK-S hàm lượng cao thế hệ mới, phân bón vi sinh, phân chuyên dùng cho từng loại cây trồng và các sản phẩm sử dụng 100% Kali sulphat. Riêng năm 2026, Công ty tiếp tục ra mắt 11 sản phẩm mới phục vụ các loại cây trồng chủ lực như lúa, ngô, dứa, cam, vải, quế.

Một dấu ấn nổi bật của Công ty là việc khánh thành dây chuyền sản xuất Kali sulphat (SOP) công suất 20.000 tấn/năm vào tháng 5/2026. Đây là một trong những dây chuyền SOP quy mô công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, sử dụng công nghệ Mannheim hiện đại và hệ thống điều khiển DCS tiên tiến. Dự án không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng mà còn góp phần chủ động nguồn cung phân bón Kali chất lượng cao trong nước.

Đặc biệt, dây chuyền được tích hợp hệ thống thu hồi khí HCl để sản xuất axit clohydric thương phẩm, thể hiện rõ định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Công ty tổ chức bữa ăn phụ cho người lao động từ ngày 1/1/2026.

Supe Lâm Thao cũng là một trong những đơn vị đi đầu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong chuyển đổi số. Hệ thống quản trị doanh nghiệp từng bước được số hóa, giúp tối ưu quy trình vận hành và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Việc triển khai tem thông minh gắn mã QR trên bao bì sản phẩm từ năm 2021 đã góp phần chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu và tăng tính minh bạch cho người tiêu dùng.

Cùng với việc chú trọng đổi mới công nghệ, Công ty luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới nguồn nhân lực. Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo chuyên môn, an toàn lao động, vận hành thiết bị và bồi dưỡng lý luận chính trị cho người lao động. Đặc biệt, Công ty duy trì việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho người lao động. Những năm gần đây, Công ty đầu tư nâng cấp nhà ăn ca, khu vệ sinh, nhà thay đồ, cải thiện chất lượng bữa ăn giữa ca và lắp đặt hệ thống nước ion kiềm phục vụ người lao động. Từ ngày 1/1/2026, Công ty còn tổ chức bữa ăn phụ cho người lao động, qua đó khẳng định sự quan tâm thiết thực tới sức khỏe và điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ, công nhân.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan, nghỉ dưỡng và chăm lo người lao động có hoàn cảnh khó khăn được duy trì thường xuyên. Chỉ riêng năm 2025, gần 1.000 lượt người lao động đã được tham gia các chương trình tham quan, nghỉ dưỡng trong và ngoài nước.

Công tác an toàn, vệ sinh lao động luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Công ty duy trì hiệu quả hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018, thường xuyên tổ chức huấn luyện và diễn tập phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố hóa chất và môi trường.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, Supe Lâm Thao tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu ngành phân bón Việt Nam. Công ty hiện duy trì hiệu quả các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 về chất lượng, ISO 14001:2015 về môi trường, ISO 45001:2018 về an toàn sức khỏe nghề nghiệp và ISO 50001:2018 về quản lý năng lượng.

Không chỉ chú trọng sản xuất kinh doanh, Công ty còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Riêng năm 2025, tổng kinh phí dành cho các hoạt động an sinh xã hội đạt trên 4 tỷ đồng.

Bên cạnh những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như ba lần danh hiệu Anh hùng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và nhiều Huân chương Lao động, những năm gần đây Công ty tiếp tục được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương về thương hiệu và tăng trưởng xanh.

Trải qua 64 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, người lao động Supe Lâm Thao luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là nền tảng để Công ty vượt qua khó khăn, giữ vững vai trò là một trong những doanh nghiệp phân bón hàng đầu cả nước và tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và cạnh tranh ngày càng gay gắt, Supe Lâm Thao tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững. Với truyền thống 64 năm xây dựng và phát triển, Công ty quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 và những năm tiếp theo để xứng đáng với niềm tin của khách hàng, đối tác và bà con nông dân cả nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước và tỉnh nhà.

Thanh Hoa

(Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao)