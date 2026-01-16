Công ty Điện lực Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 16/1, Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phùng Thị Kim Nga – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cùng đại diện một số sở, ngành của tỉnh và các đội quản lý điện lực khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sau khi sáp nhập, Công ty Điện lực Phú Thọ quản lý vận hành 67 đường dây 110kV với tổng chiều dài 937km; 40 trạm biến áp 110kV, 76 máy biến áp với tổng dung lượng 3.689MVA; 474 đường dây trung áp dài 8.816km; gần 13.500km đường dây hạ áp, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho trên 978.000 khách hàng.

Năm 2025, sản lượng điện thương phẩm đạt 10.992 triệu kWh, tăng 9,65% so với năm 2024, hoàn thành 100,11% kế hoạch và giữ vững vị trí thứ 3 toàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Doanh thu đạt trên 23 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm trước; tỷ lệ tổn thất điện năng giảm còn 3,7%. Công tác đầu tư xây dựng được đẩy mạnh với tổng vốn 910,44 tỷ đồng cho 337 dự án, trong đó nhiều công trình trọng điểm được khởi công và đóng điện đúng tiến độ, góp phần nâng cao năng lực lưới điện.

Bên cạnh đó, Công ty triển khai đồng bộ chuyển đổi số trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng, 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến, 100% khách hàng thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện; thời gian tiếp cận điện năng rút ngắn còn 3,8 ngày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tặng hoa chúc mừng Công ty Điện lực Phú Thọ.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng hoa chúc mừng Công ty Điện lực Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga biểu dương, ghi nhận những nỗ lực và kết quả nổi bật của tập thể Công ty Điện lực Phú Thọ trong năm 2025. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2026 tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên, do đó ngành Điện cần tăng trưởng đi trước một bước, bảo đảm tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm và năng lực cung ứng điện ở mức cao hơn, dự kiến khoảng 12-14%, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sản xuất công nghiệp, dịch vụ, đô thị và đời sống Nhân dân; không để xảy ra tình trạng thiếu điện ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng điện đi trước một bước, nhất là lưới điện 110kV và trung - hạ áp; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ; nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, chất lượng dịch vụ khách hàng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả vốn và tài sản Nhà nước. Ưu tiên cao nhất nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho các khu công nghiệp, dự án trọng điểm, khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Sở Công Thương cần tăng cường vai trò quản lý nhà nước về điện lực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án điện.

Đồng chí Đặng Văn Khánh - Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2025.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga khẳng định: UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, UBND các phường, xã phối hợp chặt chẽ với ngành Điện, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án điện triển khai đúng tiến độ, hiệu quả...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Phú Thọ khen thưởng. Trước đó, Công ty Điện lực Phú Thọ vinh dự được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc vì đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao năm 2025.

Lê Minh