Công ty thiết kế kiến trúc nhà 3 tầng Uy Tín - Kho Nhà Mẫu Đẹp

Thiết kế nhà 3 tầng đang trở thành xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn, đặc biệt tại các khu đô thị có diện tích đất hạn chế. Với mong muốn mang đến những giải pháp kiến trúc vừa thẩm mỹ vừa hiệu quả, công ty Kho Nhà Mẫu Đẹp cung cấp dịch vụ thiết kế kiến trúc nhà 3 tầng uy tín, giúp khách hàng sở hữu không gian sống tiện nghi, hài hòa và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Vì sao nên chọn thiết kế nhà 3 tầng?

Diện tích sử dụng lớn: Trên cùng một diện tích xây dựng, nhà 3 tầng mang lại không gian sử dụng rộng rãi hơn so với các mẫu nhà cấp 4 hay nhà 2 tầng. Nhờ đó, gia chủ có thể bố trí thêm nhiều phòng chức năng, tạo nên không gian sinh hoạt thoải mái, đáp ứng nhu cầu của gia đình có nhiều thế hệ.

Không gian riêng tư: Thiết kế nhà 3 tầng cho phép phân chia rõ ràng các khu vực sinh hoạt, nghỉ ngơi và làm việc. Sự tách biệt hợp lý này giúp từng thành viên trong gia đình có được khoảng không gian riêng, đảm bảo sự thoải mái và riêng tư trong quá trình sinh hoạt.

Tận dụng tối đa diện tích đất xây dựng: Với những khu đất hạn chế về diện tích như nhà phố 5x20m, việc lựa chọn xây dựng nhà 3 tầng là giải pháp tối ưu. Thiết kế theo chiều cao giúp mở rộng không gian sử dụng mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, công năng và độ thông thoáng cho ngôi nhà.

Lý do Kho Nhà Mẫu Đẹp được đánh giá là công ty thiết kế kiến trúc nhà 3 tầng uy tín

Kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc: Với 15 năm hoạt động, Kho Nhà Mẫu Đẹp đã thực hiện hàng trăm công trình nhà ở trên khắp cả nước, đặc biệt là các mẫu nhà 3 tầng đẹp ,đa dạng về phong cách và quy mô. Kinh nghiệm thực tế giúp đội ngũ kiến trúc sư nắm bắt tốt nhu cầu khách hàng, đưa ra phương án thiết kế tối ưu và phù hợp với từng loại hình đất.

Đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp sáng tạo: Kho Nhà Mẫu Đẹp quy tụ các kiến trúc sư có trình độ chuyên môn cao, luôn cập nhật xu hướng thiết kế mới nhất. Mỗi bản vẽ đều được tính toán kỹ lưỡng từ công năng, hình khối đến phong thủy.

Quy trình làm việc minh bạch: Từ bước tư vấn, báo giá đến triển khai bản vẽ, mọi quy trình đều được Kho Nhà Mẫu Đẹp thực hiện rõ ràng và minh bạch. Khách hàng được hỗ trợ chỉnh sửa bản vẽ cho đến khi thật sự hài lòng, thể hiện cam kết về chất lượng và uy tín trong từng dự án.

Được nhiều khách hàng tin tưởng và đánh giá cao: Sự hài lòng của khách hàng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho uy tín của Kho Nhà Mẫu Đẹp. Những phản hồi tích cực từ các công trình đã hoàn thiện giúp thương hiệu ngày càng được khẳng định trên thị trường thiết kế kiến trúc nhà ở.

Dịch vụ thiết kế kiến trúc nhà 3 tầng chuyên nghiệp tại Kho Nhà Mẫu Đẹp

Tư vấn và định hướng thiết kế phù hợp: Khi khách hàng liên hệ, đội ngũ kiến trúc sư của Kho Nhà Mẫu Đẹp sẽ tiến hành trao đổi chi tiết về nhu cầu, diện tích đất, phong cách mong muốn và ngân sách đầu tư. Từ đó, đơn vị đưa ra phương án thiết kế tối ưu nhất, đảm bảo hài hòa giữa thẩm mỹ và công năng sử dụng.

Quy trình làm việc chuyên nghiệp: Mỗi dự án thiết kế nhà 3 tầng đều được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, gồm các bước: khảo sát - tư vấn - lên bản vẽ 3D - hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật thi công. Khách hàng có thể theo dõi tiến độ và yêu cầu chỉnh sửa bất kỳ giai đoạn nào để đảm bảo bản vẽ cuối cùng đúng mong muốn.

Đa dạng phong cách thiết kế: Kho Nhà Mẫu Đẹp mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với từng sở thích của khách hàng:

Nhà 3 tầng phong cách hiện đại

Nhà 3 tầng tân cổ điển

Nhà 3 tầng mái Thái, mái Nhật hoặc mái bằng

Hồ sơ thiết kế chi tiết - dễ thi công: Toàn bộ hồ sơ được Kho Nhà Mẫu Đẹp triển khai tỉ mỉ gồm bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện nước và phối cảnh 3D. Điều này giúp quá trình thi công diễn ra thuận lợi, hạn chế sai sót và tiết kiệm chi phí phát sinh.

Chi phí thiết kế hợp lý - minh bạch: Kho Nhà Mẫu Đẹp luôn công khai giá dịch vụ rõ ràng, tương xứng với chất lượng bản vẽ. Khách hàng có thể chọn gói thiết kế phù hợp với nhu cầu, đảm bảo vừa hiệu quả vừa tiết kiệm.

Những công trình thiết kế kiến trúc nhà 3 tầng của Kho Nhà Mẫu Đẹp

Dưới đây là một số công trình tiêu biểu nhà 3 tầng do Kho Nhà Mẫu Đẹp thiết kế:

Mẫu nhà phố 3 tầng

Mẫu nhà phố 3 tầng này được thiết kế đơn giản, hiện đại và tối ưu diện tích. Với đặc trưng mặt tiền hẹp, các kiến trúc sư chú trọng vào việc bố trí không gian hợp lý, tận dụng ánh sáng tự nhiên và thông gió hiệu quả. Mỗi công trình đều mang nét riêng, thể hiện phong cách sống năng động và hiện đại của gia chủ tại khu vực đô thị.

Mẫu biệt thự 3 tầng

Mẫu biệt thự 3 tầng này thường được thiết kế với hình khối cân đối, mặt tiền tinh xảo, hệ mái và chi tiết phào chỉ được chăm chút kỹ lưỡng. Không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, biệt thự 3 tầng của Kho Nhà Mẫu Đẹp còn chú trọng vào công năng, tạo nên không gian sống tiện nghi, thoáng đãng cho gia đình nhiều thế hệ.

Mẫu nhà mái Nhật 3 tầng

Mẫu nhà mái Nhật 3 tầng có phần mái dốc vừa phải giúp thoát nước nhanh, chống nóng tốt, đồng thời tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho tổng thể công trình. Dưới bàn tay của đội ngũ kiến trúc sư Kho Nhà Mẫu Đẹp, ngôi nhà không chỉ đẹp về hình khối mà còn mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp và hài hòa với cảnh quan xung quanh.

