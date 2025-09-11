Cụm công nghiệp Đồng Sóc - Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư

Với vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cùng chính sách thu hút đầu tư ưu đãi, Cụm công nghiệp (CCN) Đồng Sóc, xã Vĩnh Tường đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư.

CCN Đồng Sóc có diện tích gần 75 ha, được xây dựng từ cuối năm 2018 với tổng số vốn đầu tư hơn 518 tỷ đồng (do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư); đến đầu năm 2024, toàn bộ dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Đến thời điểm này, CCN đã thu hút được 23 dự án thuê đất, đầu tư sản xuất, trong đó có 6 doanh nghiệp FDI và 17 doanh nghiệp DDI. Ngoài ra, CCN Đồng Sóc còn ký hợp đồng thỏa thuận với một số doanh nghiệp, tỷ lệ lấp đầy đạt 92%. Các doanh nghiệp đầu tư vào CCN Đồng Sóc đều là các dự án công nghệ cao như: Công nghiệp phụ trợ; phụ kiện điện tử; linh kiện bán dẫn...

Sở dĩ, CCN Đồng Sóc có được kết quả khả quan như vậy bởi CCN có rất nhiều điểm sáng hấp dẫn các nhà đầu tư. Cụ thể, điểm mạnh của CCN Đồng Sóc là nằm ở vị trí thuận lợi ngay trên trục Quốc lộ 2C kết nối với các khu công nghiệp (KCN), CCN ở khu vực phía Đông của tỉnh; gần cầu Vĩnh Thịnh bắc qua sông Hồng kết nối với Thủ đô Hà Nội...

Đặc biệt, CCN Đồng Sóc được xây dựng và duy trì theo mô hình các KCN, có lực lượng an ninh duy trì thường trực 24/24h, kiểm soát chặt chẽ về an ninh trật tự; hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy được đầu tư đồng bộ, hiện đại; hạ tầng khuôn viên, không gian cây xanh, cảnh quan chiếm hơn 10% tổng diện tích toàn khu. CCN Đồng Sóc cũng đã thành lập và duy trì việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, quan trắc kiểm soát khí thải, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về môi trường trong quá trình hoạt động theo quy định. Bên cạnh đó, chính quyền tỉnh, CCN Đồng Sóc còn tạo sức hút với các doanh nghiệp bằng nhiều chính sách ưu đãi như giá thuê mặt bằng, hỗ trợ làm thủ tục đăng ký kinh doanh, tuyển dụng lao động...

Hạ tầng đồng bộ, hiện đại, giao thông thuận tiện là những lợi thế giúp Cụm công nghiệp Đồng Sóc trở thành bến đỗ của nhiều nhà đầu tư.

Ông Trần Minh Xuân, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Việt Nam Vinasteel cho biết: Chúng tôi chọn CCN Đồng Sóc là bến đỗ để đầu tư, bởi CCN có hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại với đầy đủ hệ thống cấp điện, nước, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy...; có vị trí địa lý, giao thông thuận lợi cho phát triển dự án cán thép. Sau hơn 4 tháng triển khai, đến nay dự án cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính. Công ty đang triển khai đồng bộ các hoạt động xây dựng để đảm bảo quý II/2026 sẽ có những sản phẩm thép đầu tiên. Dự kiến khi đi vào hoạt động công ty sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 300 lao động.

Chia sẻ về công tác thu hút đầu tư, Trưởng Ban Quản lý dự án CCN Đồng Sóc Phùng Đắc Tuân cho biết: Để thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đơn vị đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá. Cùng với đó, đơn vị cam kết duy trì, quản lý hoạt động của CCN Đồng Sóc theo mô hình của các KCN mà không phải như các CCN truyền thống. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu môi trường đầu tư cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay, một số doanh nghiệp thuê đất trong CCN Đồng Sóc chưa được hưởng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như các doanh nghiệp đang đầu tư trong KCN, đây là rào cản thu hút đầu tư.

Đơn vị cũng đề nghị UBND tỉnh triển khai xây dựng đường gom sát CCN và dọc tuyến Quốc lộ 2C nhằm bảo đảm tính kết nối giao thông; xem xét, đầu tư phát triển các dự án nhà ở công nhân, nhà ở cho các chuyên gia và các công trình dịch vụ xã hội phục vụ an sinh xã hội. Bên cạnh đó, hiện nay, quỹ đất của CCN Đồng Sóc còn rất ít, mong các cấp chính quyền, ngành chức năng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc sớm hoàn thiện thủ tục, triển khai xây dựng KCN Đồng Sóc, tạo dư địa không phát triển công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

Trần Tỉnh