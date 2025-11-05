Cụm thi đua số 4 Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2025

Ngày 5/11, Cụm thi đua số 4, Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội CCB tỉnh và Chủ tịch Hội CCB 36 xã, phường trong Cụm, lãnh đạo Đảng uỷ xã Xuân Lãng.

Các đại biểu dự hội nghị

Ngày 15/8/2025, Hội CCB tỉnh có quyết định số 186/QĐ-CCB thành lập Cụm thi đua số 4 gồm 36 Hội CCB xã, phường trên địa bàn 36 xã, phường, trong đó 32 xã và 4 phường với 1.207 Chi hội, 71.173 hội viên CCB.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Hội CCB các cấp trong cụm đã phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Các cấp Hội thường xuyên quán triệt cho cán bộ, hội viên nắm vững và thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Tích cực tham mưu, phối hợp với Ngân hành chính sách xã hội và cấp ủy, chính quyền địa phương tìm các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng và thực hiện ủy thác, coi trọng chất lượng hoạt động của ban quản lý, tổ tiết kiệm và vay vốn chất lượng giao dịch tại xã, phường.

Thường xuyên tổng hợp, theo dõi vay vốn quỹ quốc gia về việc làm và vay vốn ủy thác ngân hàng chính sách xã hội. Đối với nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia Trung ương Hội, từ đầu năm đến nay, các Hội CCB trong cụm đã phê duyệt 21 dự án cho 21 hộ CCB được vay, tạo việc làm cho 35 người với tổng dự nợ 700 triệu đồng. Đối với nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội, đến nay tổng dư nợ đạt 844,60 tỷ đồng với 15 chương trình tín dung ưu đãi...

Quang cảnh hội nghị

Cụm duy trì hoạt động của 13 câu lạc bộ CCB làm kinh tế cấp xã với 30 doanh nghiệp và 1 HTX dịch vụ nông nghiệp, huy động 20 tỷ đồng từ các doanh nghiệp và 7 tỷ đồng từ nguồn Quỹ hội cho 130 trang trại, 420 gia trại, 345 hộ kinh doanh là hội viên vay lãi suất thấp để sản xuất, giải quyết việc làm thường xuyên cho 500 lao động trong đó con em của CCB.

Trong năm, các Hội CCB trong cụm cũng đã đóng góp, hỗ trợ sửa chữa, xây mới được 20 nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 805 triệu đồng.

Năm 2026, các Hội CCB Cụm thi đua số 4 quyết tâm tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia có hiệu quả công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân, góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên đạt 98%, danh hiệu gia đình văn hoá 100%. 100 tổ chức Hội CCB hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 35-36% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ, có 35-37% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xây dựng được các mô hình CCB làm kinh tế giỏi, hỗ trợ kinh phí cho giúp đỡ hội viên nghèo, khó khăn về nhà ở.

Chủ tịch Hội CCB các xã trong Cụm thi đua số 4, Hội CCB tỉnh ký cam kết thi đua năm 2026

Tại hội nghị, các đại biểu đã tổ chức bình xét thi đua năm 2025 của cụm và phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2031.

Các đại biểu tham quan cơ sở sản xuất đồ gỗ của CCB Nguyễn Bá Thực – thôn Hồng Bàng, xã Xuân Lãng.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã tham quan một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của hội viên Hội CCB xã Xuân Lãng.

Vĩnh Hà