Củng cố, phát huy vai trò của tổ chức Đảng sau sáp nhập

Mục tiêu cao nhất của việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp là sự phát triển nhanh, ổn định, bền vững, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân. Chính quyền địa phương sau sắp xếp bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, gần dân, thực hiện được các mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững. Sau sắp xếp, tổ chức Đảng tiếp tục được củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Phúc Yên chỉ đạo rà soát, kiểm tra hồ sơ đảng viên.

Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, phường Phúc Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 5 phường, gồm: Hai Bà Trưng, Phúc Thắng, Hùng Vương, Tiền Châu, Nam Viêm thuộc thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Đảng bộ phường Phúc Yên được thành lập là Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Tỉnh ủy Phú Thọ sau hợp nhất Đảng bộ 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, có 118 tổ chức Đảng trực thuộc với 4.155 đảng viên.

Ngay sau khi có các quyết định về thành lập phường, chỉ định nhân sự cấp ủy và chuyển giao tổ chức Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) từ thành phố về phường mới, Đảng ủy phường Phúc Yên đã sớm quyết định thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc gồm: Văn phòng Đảng ủy; Ban xây dựng Đảng Đảng ủy; cơ quan UBKT Đảng ủy và Trung tâm Chính trị phường. Tăng cường lãnh đạo công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, kịp thời động viên, ổn định tư tưởng, an tâm công tác.

Chính việc củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của đảng viên sẽ góp phần quan trọng vào việc duy trì ổn định chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảm bảo hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương sau sáp nhập.

Xác định được vị trí cửa ngõ của tỉnh Phú Thọ, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, phường Phúc Yên có vai trò quan trọng trong việc kết nối Phú Thọ với Hà Nội, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế và dịch vụ của hai địa phương. Vì vậy, ngay sau khi ổn định bộ máy tổ chức, nhiệm vụ trước mắt của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phúc Yên là sớm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, tập trung phát triển mạnh mẽ công nghiệp, thu hút các dự án công nghệ cao, giảm ô nhiễm môi trường. Hướng tới mục tiêu xây dựng các khu công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao. Phát triển dịch vụ trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, bên cạnh công nghiệp. Tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Xã Tam Dương phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế.

Là Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Tỉnh ủy Phú Thọ, Đảng bộ xã Tam Dương (đơn vị được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: Thị trấn Hợp Hòa, thị trấn Kim Long, xã Hướng Đạo, xã Đạo Tú thuộc huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc - cũ) có 89 tổ chức Đảng với 2.534 đảng viên. Đảng bộ xã Tam Dương có những thuận lợi về cơ sở vật chất khi được tiếp quản, sử dụng toàn bộ trụ sở làm việc của Huyện ủy, UBND huyện Tam Dương. Trang thiết bị cơ bản đảm bảo để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trên địa bàn xã Tam Dương có nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Để đảm bảo hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo sau sáp nhập, Đảng ủy xã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự. Trên cơ sở các quyết định về chỉ định nhân sự cấp ủy xã mới, chuyển giao tổ chức Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ cấp huyện về xã mới, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã sớm quyết định thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, thành lập các chi, đảng bộ cơ sở, các chi bộ trực thuộc, chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở trực thuộc xã, ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy xã, tiếp nhận tổ chức Đảng, đảng viên, thông báo phân công Đảng ủy viên phụ trách các đơn vị, địa bàn...

Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và kịp thời giải quyết những vướng mắc, bất cập. Tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Đó là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp sẵn có trên địa bàn. Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn và ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao chất lượng và hiệu quả. Chủ động các biện pháp, nắm bắt tình hình, triển khai phương án ứng phó nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, tránh bị động, bất ngờ.

Giai đoạn đầu sáp nhập, dù gặp không ít khó khăn nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng nỗ lực của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức Đảng mới sẽ sớm củng cố và phát triển mạnh mẽ. Đây là nền tảng quan trọng để chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh Phú Thọ vững tin đi vào hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Hoàng Nga