Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Chiều 5/11, Công đoàn Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng Đại hội

Mặc dù thay đổi thời gian nhiệm kỳ, nhưng đa phần các chỉ tiêu đại hội đã đạt và vượt theo yêu cầu đặt ra. Phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn Công ty tiếp tục có bước phát triển toàn diện với nội dung phong phú, hình thức đa dạng. Mọi quyền lợi, chế độ, chính sách của người lao động được đảm bảo, thu nhập bình quân tăng từ 10,97 triệu đồng/người/tháng (năm 2022) lên 18,28 triệu đồng/người/tháng (tháng 9/2025). Công đoàn tích cực phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tăng cường nhiều chế độ phúc lợi, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; đồng thời vận động cán bộ, người lao động đóng góp trên 6,8 tỷ đồng kết hợp với nguồn chi từ quỹ phúc lợi để thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Phong trào thi đua yêu nước được duy trì thường xuyên, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với 376 đề tài, sáng kiến của hơn 924 lượt tác giả, giá trị làm lợi 29 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn Công ty khoá mới, nhiệm kỳ 2025-2030

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn công ty xác định hoạt động công đoàn luôn đồng hành, vì sự phát triển bền vững của công ty; hướng về người lao động, vì việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động. Trong đó, phấn đấu mỗi người lao động đều có ít nhất 1 ý tưởng, sáng kiến trong năm; 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn tiếp cận và ứng dụng chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu sản xuất – kinh doanh trong tình hình mới.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn khoá XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 đồng chí; bầu Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Hóa Chất Việt Nam, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Hương Giang