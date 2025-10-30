Đại hội Công đoàn phường Vĩnh Yên lần thứ I

Ngày 30/10, Công đoàn phường Vĩnh Yên tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tới dự có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Công đoàn phường Vĩnh Yên quản lý 13 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với tổng số 1.929 đoàn viên. Ngay sau khi hợp nhất, Công đoàn phường ổn định bộ máy tổ chức. Đoàn viên công đoàn luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý thức, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong sản xuất và công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn phường đề ra những chỉ tiêu cụ thể như: Hằng năm, có 100% đoàn viên, công nhân, người lao động được tuyên truyền, phổ biển chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của công đoàn; phát triển mới từ 300 đoàn viên, thành lập mới 5 công đoàn cơ sở; 90% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thoả ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; bình quân mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng mỗi năm; 100% số cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị viên chức, người lao động...

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, phường Vĩnh Yên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn phường khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Yên được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Thúy Hường