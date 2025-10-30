Đại hội Công đoàn xã Lập Thạch lần thứ I

{title}
Ngày 30/10, Công đoàn xã Lập Thạch tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 2030. Dự Đại hội có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, xã Lập Thạch và 120 đại biểu đại diện cho hơn 4.500 đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội
Công đoàn xã Lập Thạch được thành lập trên cơ sở của 11 Công đoàn cơ sở với tổng số hơn 4.500 đoàn viên công đoàn. Từ khi thành lập đến nay, phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn của Công đoàn xã Lập Thạch đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Lãnh đạo xã Lập Thạch tặng hoa chúc mừng Đại hội
Với quyết tâm, quan điểm xuyên suốt, trên tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng Công đoàn xã Lập Thạch vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra trong tình hình mới. Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát huy vai trò là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực, uy tín; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng xã Lập Thạch ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn xã Lập Thạch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Quảng cảnh Đại hội.
Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp những ý kiến tâm huyết vào báo cáo chính trị nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.
Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn xã Lập Thạch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trần Tỉnh
