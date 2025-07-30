Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Vĩnh Yên lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 30/7, Đảng bộ phường Vĩnh Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tới dự các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Việt Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cùng gần 200 đại biểu đại diện cho hơn 3.300 đảng viên.

Các đồng chí: Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân - Phó Chính ủy Quân khu 2; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Thu Hằng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ phường Vĩnh Yên được hợp nhất từ Đảng bộ các xã, phường: Tích Sơn, Hội Hợp, Đồng Tâm, Thanh Trù. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 1.626 tỷ đồng, tăng 1,25 lần so với nhiệm kỳ 2015-2020.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, phường Vĩnh Yên đã ưu tiên đầu tư, triển khai xây dựng 192 công trình, dự án về kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của địa phương. Đảng bộ phường Vĩnh Yên đã kết nạp 416 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 3.330 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Vĩnh Yên đề ra 18 chỉ tiêu phấn đấu, 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 8 nhóm giải pháp chủ yếu. Theo đó, Đảng bộ phường Vĩnh Yên sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh phát triển ngành thương mại - dịch vụ; chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, khai thác hiệu quả tiềm năng nội lực, thúc đẩy kinh tế phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền thông minh. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, chất lượng mức sống của người dân thuộc tốp đầu của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Thu Hằng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang phường Vĩnh Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ phường nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tập trung phát triển kinh tế đô thị nhanh, bền vững; trong đó, lấy thương mại, dịch vụ làm mũi nhọn.

Tiếp tục triển khai tốt quy hoạch phường, bảo đảm phát triển kinh tế hài hòa, bền vững. Khai thác tốt các lợi thế về giao thông đường bộ, đường sắt, tạo sự kết nối liên thông với các địa phương, các khu dân cư, khu đô thị mới. Ưu tiên đầu tư hạ tầng cơ sở theo hướng đồng bộ, hiện đại; hình thành các trung tâm dịch vụ, thương mại chất lượng cao, nhất là phát triển kinh tế đêm và thương mại điện tử.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực và nguồn lực chính để phát triển. Phát triển các mô hình Tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp; tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, xây dựng phường Vĩnh Yên ngày càng phát triển.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Ngô Chí Tuệ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Văn Cường