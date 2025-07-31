Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong hai ngày 30-31/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh... cùng 258 đảng viên đại diện cho hơn 13.000 đảng viên của 65 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các đồng chí: Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; Phùng Thị Kim Nga – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh: Bùi Văn Trường và Đỗ Thị Ngọc Ánh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa lớn đánh dấu bước tiến mới của một Đảng bộ mới được sáp nhập. Đặc biệt, Đại hội diễn ra trong thời điểm tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với không gian phát triển mới, tiềm năng lợi thế lớn hơn”. Với nhiệm vụ quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua; quyết định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong 5 năm tới, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị từng đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ nghiên cứu kỹ các văn kiện, tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm của Đại hội; biến Nghị quyết Đại hội thành những hành động thiết thực, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.

Đại biểu dự Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Bùi Văn Trường trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu, đạt được kết quả khá toàn diện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai tích cực, có nhiều đổi mới bám sát cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền và các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Vai trò lãnh đạo, uy tín của tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tiếp tục được nâng cao, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Bùi Văn Trường – TUV, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh trình Đại hội.

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành phần tham luận tại Đại hội.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Đỗ Thị Ngọc Ánh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dấu ấn rõ nét nhất trong nhiệm kỳ qua là kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực, chuyển dần từ chiều rộng sang chiều sâu, năng lực cạnh tranh từng bước được nâng lên, chất lượng tăng trưởng chuyển biến tích cực, gia tăng tỷ trọng các ngành, các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 7,5% và cao hơn bình quân chung của cả nước (6,2%/năm), trong đó khu vực công nghiệp có vai trò chủ lực, chiếm 54,3% tổng giá trị gia tăng. Quy mô kinh tế đến năm 2024 đạt 354,6 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố, dự kiến năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng (gấp 1,56 lần so năm 2020). Cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; giảm dần tỷ trọng khu vực nông - lâm nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng, dịch vụ; ước hết năm 2025, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 53%, khu vực dịch vụ chiếm khoảng 33,8% và khu vực nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm khoảng 13,2% trong cơ cấu tổng giá trị tăng thêm (tỷ trọng tương ứng năm 2020 lần lượt là: 48,2%; 34,5% và 17,3%).

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ UBND tỉnh tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; năng lực quản lý, quản trị phát triển của các cơ quan quản lý nhà nước trong Đảng bộ. Tập trung lãnh đạo cấp ủy, cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần sớm đưa tỉnh Phú Thọ trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics, du lịch của vùng và cả nước, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, phát triển kinh tế nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân làm động lực và nguồn lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của Nhân dân được nâng cao; xã hội phát triển hài hòa, môi trường sinh thái trong lành, đáng sống.

Đại hội đã đề ra 26 chỉ tiêu, với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt 10,5%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 190-200 triệu đồng; cơ cấu kinh tế với công nghiệp - xây dựng chiếm 56%, dịch vụ 35%, nông - lâm - thủy sản 9%. Đóng góp của nhân tố TFP vào tăng trưởng năm 2030 từ 55-60%; đóng góp của kinh tế số đạt 30% GRDP trở lên. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 trên 45.000 doanh nghiệp. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khu vực kinh tế tư nhân đạt 12% trở lên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2030 đạt 77%, trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 87%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,0-1,5%/năm, cơ bản xóa hộ nghèo theo chuẩn đa chiều vào năm 2030. 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó số xã đạt chuẩn NTM nâng cao đạt 35% số xã đạt chuẩn NTM. Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh đạt từ 0,75 trở lên, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 80%, xây dựng chính quyền số hiện đại, minh bạch...

Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những thành tích Đảng bộ UBND tỉnh đã phấn đấu đạt được trong thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Đảng bộ UBND tỉnh là tổ chức Đảng mới được thành lập, có tính chất đặc thù, trực thuộc Tỉnh ủy. Với chức năng hạt nhân lãnh đạo trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Đảng bộ giữ vai trò then chốt trong quản trị điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân.

Để phát huy hiệu quả vai trò của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần từ “vừa chạy, vừa xếp hàng”, sang “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đại hội và Đảng bộ UBND tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Trước hết, phải đổi mới tư duy lãnh đạo, tư duy phát triển; đổi mới mô hình quản trị nhà nước theo hướng phục vụ Nhân dân, lấy hiệu quả, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Cán bộ, công chức phải thật sự thấm nhuần tư tưởng “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”, thể hiện tinh thần dấn thân, phục vụ, hành động. Trong bối cảnh tỉnh mới đang vươn mình sau sáp nhập, mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ lãnh đạo cần phải nghĩ sâu, làm lớn, đặt ra mục tiêu cao để phấn đấu thực hiện, không hài lòng với kết quả đã đạt được, không trông chờ, ỷ lại, mà phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tư duy đột phá, tầm nhìn xa và hành động cụ thể chính là nền tảng để tạo ra những bước tiến vượt bậc trong thực thi công vụ và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Vương Thị Bẩy – TUV, Giám đốc Sở Tài chính trình bày tham luận tại Đại hội.

Đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tham luận tại Đại hội.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt chủ trương sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp. Đặc biệt, cần xây dựng lộ trình cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm để nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình”.

Cùng với đổi mới trong công tác cán bộ; chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ có tư duy đổi mới, am hiểu công nghệ và chuyển đổi số... cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược; tổ chức điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội linh hoạt, quyết liệt, hướng tới phát triển nhanh, bền vững. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ trong Quy hoạch tỉnh, các chương trình đầu tư công trọng điểm, các đề án, dự án mang tính lan tỏa, liên kết vùng, tạo động lực tăng trưởng. Phấn đấu mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 10,5% trở lên. Quy mô nền kinh tế gấp đôi hiện nay. Đồng thời, phải phát huy sức mạnh văn hóa, con người của tỉnh Phú Thọ trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển; tận dụng mọi thuận lợi, thời cơ, huy động mọi nguồn lực để cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân, mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong quản lý và điều hành. Phát huy vai trò đầu tàu của Đảng bộ trong thực hiện ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Xây dựng chính quyền phục vụ - hiện đại - minh bạch, vì Nhân dân, phục vụ Nhân dân.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thành công của Đại hội chính là sự khởi đầu cho một chặng đường mới, là lời cam kết trước Đảng, trước Nhân dân về khát vọng phát triển và tinh thần phụng sự. Ngay sau Đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch với lộ trình rõ ràng, phân công cụ thể, phân quyền, phân cấp đi đôi với kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả cụ thể.

Nhấn mạnh “Trong thời khắc có tính bản lề này, điều cần nhất là hành động. Hành động quyết liệt nhưng phải có tổ chức, có kỷ cương và phải có hiệu quả", đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên phải là người đi đầu, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến vì sự phát triển chung của tỉnh.

Quang cảnh Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, các đại biểu phải bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp đã được quyết nghị tại Đại hội; khẩn trương triển khai, quán triệt, cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch thật thiết thực, dễ hiểu, dễ làm, đồng thời lắng nghe ý kiến của Nhân dân để linh hoạt điều chỉnh đúng với tình hình thực tế, đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh.

