Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cao Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Cao Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có 185 đại biểu đại diện cho hơn 500 đảng viên toàn Đảng bộ.

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Cao Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Cao Sơn đã triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện. Đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,7 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 21,5%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97%. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị, năng lực lãnh đạo và chất lượng cán bộ được nâng cao.

Đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; khai thác hiệu quả tiềm năng, phấn đấu đến năm 2030 đưa xã Cao Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Một số chỉ tiêu cụ thể: Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 30%/năm, đạt trên 2 tỷ đồng vào năm 2030; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 2.500 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3-5%/năm; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tập trung kiện toàn tổ chức, thống nhất tư tưởng, hành động; đẩy mạnh tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Triển khai các giải pháp lãnh đạo khai thác tốt tiềm năng địa phương, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; tranh thủ tối đa nguồn lực từ tỉnh, nhà nước để hoàn thiện hạ tầng thiết yếu. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên trẻ. Chú trọng bảo tồn văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng xã Cao Sơn phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban chấp hành gồm 25 đồng chí; đồng chí Lường Văn Thi được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cao Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Chung