Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đan Thượng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Đan Thượng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 179 đại biểu đại diện cho 1.526 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Xã Đan Thượng được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Đan Thượng, Tứ Hiệp, Đại Phạm, Hà Lương. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo 6,9%, giảm 3,5% so với Nghị quyết Đại hội. Tỷ lệ hộ cận nghèo 5,25%, giảm 3,25% so với Nghị quyết Đại hội...

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng thu nhập cũng như lao động trong lĩnh vực nông nghiệp giảm, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại tăng; kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm; diện mạo nông thôn có sự đổi mới rõ rệt.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đan Thượng nhiệm kỳ 2025-2030.

Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Giáo dục - đào tạo phát triển, điều kiện học tập và giảng dạy được cải thiện, chất lượng giáo dục được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Đan Thượng xác định khâu đột phá: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ, nhất là việc ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ được giao. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo hướng hàng hóa; thúc đẩy liên kết sản xuất, tạo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Đan Thượng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Đảng bộ xã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, thống nhât, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao.

Quan tâm phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm, thay đổi tư duy, suy nghĩ từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp để sản phẩm nông nghiệp mang lại giá trị cao, thu nhập cao, bền vững chứ không dừng lại ở tiêu chí năng suất. Tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thông thoáng để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao, chế biến nông sản.

Tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và tạo các điều kiện thuận lợi nhất để kinh tế tư nhân phát triển đúng định hướng. Khuyến khích mạnh hơn hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp, hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế tư nhân với các lĩnh vực ưu tiên của địa phương. Đẩy mạnh giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị, rà soát các quy hoạch hiện có trên địa bàn để có những định hướng chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Chủ động phối hợp các ngành của tỉnh, đặc biệt là tích cực phối hợp các xã để xây dựng được quan hệ phát triển kinh tế - xã hội kết nối thế mạnh của xã; chú trọng thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực...

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đan Thượng nhiệm kỳ 2025-2030.

Hạnh Thúy