Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đoan Hùng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 28/7, Đảng bộ xã Đoan Hùng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; 235 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.880 đảng viên của 79 chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ xã Đoan Hùng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ thị trấn Đoan Hùng và Đảng bộ các xã: Ngọc Quan, Hợp Nhất. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xã đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, hướng tới tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; tổng vốn đầu tư đạt 3.360 tỷ đồng, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 119,4 tỷ đồng. Xã đã triển khai xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Sóc Đăng với diện tích 26,7 ha; hoàn thành kiểm kê đất đai, hoa màu, tài sản để triển khai Cụm công nghiệp Ngọc Quan và phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh lập quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Đoan Hùng với quy mô 90 ha.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Hiện địa phương có 85 doanh nghiệp, thu hút hơn 4.250 lao động. Sản xuất nông - lâm - thủy sản hoàn thành chỉ tiêu, hình thành mô hình sản xuất tập trung có giá trị kinh tế cao. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2025 giảm còn 3,28%. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng giáo dục, y tế dần được khẳng định, phục vụ tốt nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có sự đổi mới và phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đảng viên mới. Chuyển đổi số toàn diện đã có kết quả rõ nét, với hơn 95% thủ tục hành chính được giải quyết qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; các dịch vụ công được số hóa và triển khai hiệu quả tại cấp xã.

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025- 2030, Đảng bộ xã Đoan Hùng đặt mục tiêu: Xây dựng xã Đoan Hùng trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, thương mại và dịch vụ các xã vùng phía Bắc của tỉnh. Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh làm nền tảng then chốt; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế địa phương và bám sát yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Đảng bộ xã Đoan Hùng xác định 3 khâu đột phá: Đột phá trong công tác cán bộ về đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trên địa bàn xã Đoan Hùng. Thúc đẩy chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành, cung ứng dịch vụ công và áp dụng trong công việc hằng ngày đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã. Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn xã Đoan Hùng.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Đình Thi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ xã Đoan Hùng, đồng thời biểu dương những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xấy dựng nông thôn mới. Nhân rộng các mô hình vùng sản xuất tập trung, mô hình kinh tế trang trại có giá trị kinh tế cao; chú trọng nâng cao chất lượng của sản phẩm nông nghiệp để có nhiều hơn các sản phẩm được công nhận đạt chuẩn Ocop 3 sao, 4 sao.

Đánh giá lại các tiêu chí nông thôn mới sau khi hợp nhất, phấn đấu có thêm các khu dân cư nông thôn mới nâng cao, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Đoan Hùng trở thành xã NTM nâng cao. Định hướng lại không gian quy hoạch xã Đoan Hùng để mở rộng không gian phát triển, hướng tới một đô thị văn minh hiện đại.

Phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư các tuyến đường trục, cụm công nghiệp, khu công nghiệp. Tiếp tục phát huy và làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, khẩn trương cụ thể hoá nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động, có đầu việc rõ ràng, phân công lộ trình và nguồn lực để tổ chức thực hiện đảm bảo khả thi. Giữ vững quôc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là ở vùng giáp ranh. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển địa phương.

Quang cảnh Đại hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đoan Hùng nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Vấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Đoan Hùng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Anh Thơ