Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đức Nhàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 29/7, Đảng bộ xã Đức Nhàn tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Xã Đức Nhàn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Mường Chiềng và Nánh Nghê. Toàn xã có diện tích tự nhiên 107,6km2, dân số 7.389 người phân bổ ở 17 xóm. Đảng bộ xã có 32 tổ chức đảng trực thuộc với 759 đảng viên.

Các đại biểu dự Đại hội đải biểu Đảng bộ xã Đức Nhàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Nhiệm kỳ 2020-2025, cơ bản các chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng trung bình 5 năm đạt 8%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%/năm; thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 100%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 95%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng trong đó ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 55%, ngành dịch vụ - thương mại - du lịch chiếm 30%, ngành TTCN và xây dựng chiếm 15%.

Công tác xây dựng NTM được quan tâm, xã đạt 7/19 tiêu chí. Đặc biệt, đến nay xã đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được chú trọng đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Đức Nhàn xác định mục tiêu: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; đổi mới tư duy phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; chuyển hóa thách thức mô hình 2 cấp thành cơ hội phát triển đột phá, phấn đấu đến năm 2030 đưa xã Đức Nhàn thoát nghèo. Đại hội đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 38%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 45%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến năm 2030 là 10,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 62,5%; tỷ lệ đảng viên, tổ chức đảng trực thuộc được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đức Nhàn lần thứ I.

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ chính quyền của Nhân dân xã đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị BCH khoá mới nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tập trung triển khai các giải pháp xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Xây dựng bộ máy chính quyền vì nhân dân phục vụ. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, xây dựng chính quyền số, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng điều hành. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Tập trung phát triển kinh tế, trước mắt rà soát điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo đồng bộ, phù hợp. Tranh thủ các nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật đặc biệt là giao thông; quan tâm giữ gìn bản sắc văn hoá, phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn, quan tâm đến phát triển các sản phẩm OCOP.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đức Nhàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Ủy ban Kiểm tra, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đinh Lê Huy, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã khóa I.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đức Nhàn nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Đinh Thắng