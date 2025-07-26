Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hạ Hòa nhiệm kỳ 2025-2030: Xác định hai khâu đột phá quan trọng

Ngày 26-7, Đảng bộ xã Hạ Hòa đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tham dự có đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng 169 đảng viên đaị diện cho 1.462 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên- Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ xã Hạ Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đảng bộ: Thị trấn Hạ Hòa và 3 xã Minh Hạc, Ấm Hạ, Gia Điền. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn đạt được những kết quả quan trọng.

Các mục tiêu kinh tế- xã hội đều đạt và vượt kế họach mà Nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống của người dân từng bước được nâng cao; công tác xây dựng chính quyền được chú trọng, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội có nhiều đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phât huy...

Các đại biểu dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, với quyết tâm chính trị cao, Đại hội đã xác định 2 khâu đột phá quan trọng là “Tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế- xã hội; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân” với 5 giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung vào công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực kinh tế; tăng cường lĩnh vực văn hoá xã hội; đẩy mạnh củng cố quốc phòng an ninh và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội.

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên đồng tình với 2 khâu đột phá mà Đảng bộ xã Hạ Hòa đã xác định. Để đạt được 16 chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã phải khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các đề án phù hợp với thực tiễn địa phương sau sáp nhập. Phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa; quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Khai thác tốt tiềm năng lợi thế, huy động các nguồn lực và triển khai có hiệu quả công tác GPMB để triển khai các dự án, nhất là dự án đường sắt Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng.

Ban chấp hành Đảng bộ xã ra mắt Đại hội

Đặc biệt, tập trung xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng vững mạnh, gần dân, phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số phục vụ người dân, doanh nghiệp cùng với củng cố AN-QP, đảm bảo trật tự an toàn xã hội...Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên năng động, sáng tạo trong thực hiện, triển khai nhiệm vụ phát triển KT- XH trong nhiệm kỳ tới nhằm thay đổi toàn diện trên các lĩnh vực của địa phương...

Đại hội đã công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc chỉ định BCH, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã và ra mắt BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 24 đồng chí. Ban thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Cao Thị Toàn Thắng, Tỉnh ủy viên, được chỉ định giữ chức Bí thư đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030

Quốc Hội