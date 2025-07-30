Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Liên Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Liên Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ: Nguyễn Tiến Sinh - Chánh Thanh tra tỉnh; Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng uỷ phường Hoà Bình và 250 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 1.300 đảng viên đến từ 39 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Liên Sơn nằm trong nhóm 5 xã có quy mô lớn nhất tỉnh Phú Thọ, với diện tích trên 120km2, dân số gần 32.000 người. Xã được hình thành trên cơ sở sáp nhập các toàn bộ xã Cư Yên, Liên Sơn cũ và một phần diện tích xã Cao Sơn (huyện Lương Sơn cũ).

Nhiệm kỳ 2020-2025, các địa phương trên địa bàn thực hiện đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu nghị quyết. Kinh tế tăng trưởng khá, công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 16%/năm, dịch vụ 16,7%/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 1.100 tỷ đồng. Trên địa bàn đã quy hoạch và triển khai 2 khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đến đầu tư. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội được cải thiện rõ nét.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 100%, bảo hiểm y tế bao phủ trên 92% dân số. Công tác giảm nghèo, chăm lo chính sách được triển khai đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,06%. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, hệ thống chính trị ổn định, từng bước kiện toàn và phát huy hiệu quả sau sáp nhập.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Liên Sơn đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030; 2 khâu đột phá chiến lược được xác định là: Xây dựng đội ngũ cán bộ “6 dám”; phát triển hạ tầng trọng điểm, gồm hạ tầng phục vụ chuyển đổi số và hệ thống giao thông kết nối liên vùng. Phấn đấu thu ngân sách tăng bình quân 12,1%/năm; thu nhập bình quân đạt 83 triệu đồng/người vào năm 2030; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78%; hộ nghèo giảm còn dưới 0,6%...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nỗ lực và những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Liên Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Với quy mô dân cư đông, diện tích rộng, nhiều tiềm năng về đất đai, tài nguyên và văn hóa bản địa, xã Liên Sơn được xác định là địa bàn trọng điểm để phát triển nông nghiệp, du lịch, công nghiệp sạch trong chiến lược chung của tỉnh. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành khóa mới cần nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, tạo đồng thuận và huy động tốt nguồn lực trong dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Liên Sơn khoá I ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng bộ xã Liên Sơn cần tập trung lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện, đồng thời ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng số để tạo nền tảng phát triển bền vững. Cùng với đó, tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, từng bước nâng cao giá trị sản xuất và chất lượng nông sản.

Xã cần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp, phát triển ngành nghề tiểu thủ công phù hợp với điều kiện địa phương. Một nhiệm vụ quan trọng không kém là gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, gắn phát triển du lịch cộng đồng với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tạo bản sắc riêng và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, Đảng bộ xã Liên Sơn sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, từng bước đưa Liên Sơn trở thành địa phương phát triển năng động, bản sắc và bền vững của tỉnh Phú Thọ.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Liên Sơn nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 27 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Báo - nguyên Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hoà Bình (cũ) được chỉ định chức Bí thư Đảng ủy xã Liên Sơn khoá I.

Nguyễn Yến