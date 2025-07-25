Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lãng lần thứ I

Sáng 25/7, Đảng bộ xã Xuân Lãng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện Bình Xuyên cũ và các xã, thị trấn Thanh Lãng, Đạo Đức, Tân Phong, Phú Xuân trước khi sáp nhập cùng 209 đảng viên đại diện cho 1.876 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân xã Xuân Lãng đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn và đạt kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp được 243 đảng viên. Kinh tế - xã hội bứt phá mạnh mẽ. Giai đoạn 2021-2025 tổng thu ngân sách ước đạt 1.058 tỷ đồng; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 giảm còn 0,62%.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Xuân Lãng phấn đấu tỷ lệ tổ chức Đảng trực thuộc được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt hơn 90%; tỷ lệ đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt hơn 90%; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 2.000 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ hộ nghèo gảm còn 0,36%...

Các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân xã Xuân Lãng trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo tính minh bạch, dân chủ trong mọi hoạt động của tổ chức Đảng và chính quyền, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, có tinh thần trách nhiệm, có kiến thức chuyên môn và năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ xã Xuân Lãng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quy hoạch và đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại để tận dụng, tối ưu hóa không gian mới của xã và kết nối đồng bộ với các xã khu vực lân cận từ giao thông, trường học, trạm y tế, hệ thống tài chính, ngân hàng, các khu đô thị.... Xây dựng Xuân Lãng trở thành một địa phương đáng sống, năng động, với các khu đô thị văn minh, hiện đại, gắn với công nghiệp và dịch vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãng nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Độ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trần Tỉnh