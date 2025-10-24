Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

{title}
Sáng 24/10, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 132 đại biểu đại diện hơn 900 đoàn viên trong toàn xã. Tới dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn và lãnh đạo xã.
Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Phú tặng hoa chúc mừng Đại hội
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội
Trong nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Vĩnh Phú tiếp tục phát triển, từng bước đi vào chiều sâu, thực chất. Đoàn Thanh niên xã tuyên truyền vận động 100% ĐVTN trong độ tuổi đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự, viết đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ra mắt các công trình, mô hình thanh niên, tiêu biểu như các công trình: “Hệ thống mã QR-Code giới thiệu các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn”, “Sân bóng chuyền”, “Đường cờ thanh niên”, “Tuyến đường thanh niên tự quản”, Câu lạc bộ bóng đá FC Vĩnh Phú. 100% chi đoàn có phần việc thanh niên. Hằng năm, tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện, trồng mới 6.000 cây xanh, cây hoa. Tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt từ 75%. Hàng năm, cảm hóa, giúp đỡ từ 6 thanh thiếu nhi chậm tiến, tái hoà nhập cộng đồng. 100% các chi đoàn, đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết nạp 450 đoàn viên, giới thiệu 122 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Phú đề ra 15 chỉ tiêu, trong đó phấn đấu hàng năm 50% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 80%; giới thiệu 120 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp....
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Phú khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội
Đại hội đã công bố quyết định của đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Bí thư, Phó Bí thư, Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.
Thúy Hường
