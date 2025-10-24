Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Sông Lô nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 24/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Sông Lô tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có Đại tá Bùi Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, cùng 118 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.400 hội viên trên địa bàn.

Ban Chấp hành Hội CCB xã Sông Lô nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB xã Sông Lô luôn động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa. Xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội đạt 70 triệu đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho hội viên khó khăn. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý 7 tổ tiết kiệm vay vốn, giúp 131 hộ hội viên vay gần 9,8 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo trong Hội đã giảm từ 0,2% năm 2022 xuống còn 0,1% năm 2025, số hộ khá và giàu tăng từ 72,3% lên 75%. Hàng năm có 95% trở lên gia đình CCB đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa và 98,9% hội viên CCB đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Hội CCB xã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; hội viên đã hiến 2.990m2 đất, ủng hộ 664 triệu đồng, đóng góp 1.500 công lao động, làm 650 mét đường bê tông ngõ xóm, xây dựng 345m rãnh thoát nước thải. Duy trì 15 tổ canh trực phòng chống đuối nước trẻ em, lắp đặt 35 biển cảnh báo, mua 22 áo phao tặng các cháu tập bơi. Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức 20 buổi nói chuyện truyền thống cho 1.000 lượt thanh niên, học sinh.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội CCB xã Sông Lô phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng; cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động 80% bộ đội hết nghĩa vụ về địa phương được tham gia các ban liên lạc truyền thống. Hàng năm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95,7% hội viên gương mẫu, 98,8% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Đến hết nhiệm kỳ không còn hộ hội viên nghèo, cận nghèo, hộ khá và giàu đạt trên 75%. 100% cán bộ Hội thực hiện chuyển đổi số, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Bùi Minh Hoàn ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Hội CCB xã. Đồng chí đề nghị Hội CCB xã tập trung tham mưu Đảng uỷ, Uỷ ban MTTQ xã lãnh đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 196/KL-TW ngày 3/10/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị và Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, hội viên có nhận thức đúng đắn, trung thành tuyệt đối với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động; tuyên truyền vận động CCB, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần thiết thực xây dựng xã Sông Lô phát triển toàn diện.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội CCB xã Sông Lô nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Xuân Hưởng được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội.

Lê Thị Lan

Hội CCB tỉnh