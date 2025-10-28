Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Nông Trang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 28/10, Hội Nông dân phường Nông Trang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Xuân Giao - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Hội Nông dân phường Nông Trang được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội Nông dân 3 phường, xã gồm: Minh Phương, Nông Trang và Thụy Vân. Trong thời gian qua, công tác hội và phong trào nông dân của phường đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Đồng chí Hoàng Xuân Giao – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cấp ủy, chính quyền phường Nông Trang chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong toàn phường đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội, phát huy vai trò của Hội trong việc tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đã được đổi mới với nhiều hình thức phong phú, sinh động.

Cơ cấu tổ chức Hội được củng cố, số lượng và chất lượng hội viên không ngừng được nâng lên. Các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” được lan tỏa sâu rộng. Từ năm 2023 đến nay có gần 300 hội viên đăng ký tham gia.

Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho hội viên về kiến thức, kỹ năng sản xuất, kinh doanh, hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh vào sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, dịch vụ tiêu thụ nông sản và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Các đại biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Nông Trang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Nông dân phường Nông Trang đề ra 11 chỉ tiêu, 4 nhiệm vụ và nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó phấn đấu hằng năm 95% cán bộ, hội viên nông dân trở lên được tuyên truyền, học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị, Nghị quyết chương trình công tác của Hội.

75% số hộ hội viên trở lên đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; có trên 60% số hộ đạt danh hiệu. 100% Chi hội tham gia và duy trì hoạt động thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, 95% hộ hội viên nông dân trở lên đạt tiêu chuẩn hộ gia đình văn hóa. Phối hợp giúp đỡ từ 1-2 hộ nông dân thoát nghèo. Hướng dẫn thành lập mới 2 tổ hợp tác thu hút 20 hộ hội viên tham gia.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ về chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Nông Trang nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Tạ Hữu Đông được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường Nông Trang nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đăng Khoa