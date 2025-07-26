Đại hội Đảng bộ xã Dũng Tiến lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 26/7, Đảng bộ xã Dũng Tiến tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành cùng 199 đại biểu đại diện cho 770 đảng viên trong toàn xã.

Xã Dũng Tiến được thành lập trên cơ sở nhập 3 xã Cuối Hạ, Nuông Dăm, Mỵ Hòa có tổng diện tích tự nhiên 101,10km2, dân số 20.000 người.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Dũng Tiến đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, kịp thời quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương, chính sách, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực then chốt. Tốc độ tăng trường kinh tế bình quân của xã đạt trên 11%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 41,7 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 11,95%. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 103 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dũng Tiến, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Dũng Tiến xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp hàng hóa gắn với dịch vụ và du lịch trải nghiệm. Đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh và sản xuất. Quan tâm công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, xây dựng xã Dũng Tiến phát triển theo hướng bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường sinh thái, từng bước hình thành nền hành chính dân chủ, công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đã công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc chỉ định 25 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ xã. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dũng Tiến, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Dũng Tiến đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng chí Quách Thế Ngọc đề nghị xã Dũng Tiến tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng điện, đường, nước sạch, công nghệ thông tin, khai thác tiềm năng thế mạnh về du lịch - dịch vụ; tăng cường công tác dân vận trong triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đang triển khai trên địa bàn; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mường...

Đồng thời, thực hiện tốt công tác giáo dục - đào tạo, y tế, giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp; giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

