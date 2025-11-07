Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày 7/11, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh Truyền hình Phú Thọ cùng các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Biên tập.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trước khi hợp nhất, 3 Chi đoàn: Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ; Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Phúc; Báo Hòa Bình đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Biên tập và Đoàn cấp trên thực hiện thành công các mục tiêu, chương trình hành động công tác Đoàn.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống được coi trọng, tổ chức thường xuyên, liên tục; các phong trào hoạt động cách mạng được duy trì thường xuyên gắn với các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ cộng đồng. Công tác tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên được quan tâm; ĐVTN tích cực tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Ban Chấp hành Chi đoàn thường xuyên tham mưu Đảng ủy trong công tác bồi dưỡng, giúp đỡ các đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ xác định 10 chỉ tiêu trọng tâm và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu: Xây dựng Đoàn cơ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ vững mạnh toàn diện, thống nhất ý chí, sáng tạo trong hành động; phát huy vai trò xung kích, tiên phong, đổi mới của tuổi trẻ trong cơ quan báo chí hợp nhất; góp phần xây dựng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ trở thành cơ quan truyền thông hội tụ hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn và mang đậm bản sắc Đất Tổ.

Quang cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả 3 chi đoàn trước khi hợp nhất đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 là bước chuyển quan trọng của tuổi trẻ Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ. Với việc thành lập tổ chức đoàn mới, các ĐVTN sẽ chính thức có môi trường để hoạt động, thể hiện rõ tính xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng gợi ý một số nội dung làm cơ sở cho việc xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ tới như: Phải xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tổ chức Đoàn, xây dựng lối sống có văn hoá, sống có ước mơ, hoài bão và xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ban Chấp hành Đoàn khoá mới xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, có lộ trình theo từng năm để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo đạt tiến độ, chất lượng và hiệu quả. ĐVTN phát huy năng lực, sức trẻ và lòng nhiệt huyết, tham mưu, đề xuất nâng cao chất lượng các chương trình, ấn phẩm và các nền tảng số; nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức thể hiện theo xu hướng báo chí hiện đại, hướng tới nhu cầu của khán, thính giả, độc giả.

Ban Chấp hành Đoàn phải hoạt động theo nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy được trí tuệ của tập thể. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của ĐVTN, các khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề xuất, tham mưu Đảng uỷ, Ban Biên tập đề ra những chính sách, cơ chế phù hợp, khích lệ tinh thần cống hiến của tuổi trẻ.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 – 2030 và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Lê Hoàng