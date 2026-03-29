Đại hội Thể dục thể thao xã Thái Hòa lần thứ nhất năm 2026

Ngày 29/3, UBND xã Thái Hòa tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ nhất năm 2026. Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng 39 đoàn vận động viên đến từ các thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Mở đầu lễ khai mạc là chương trình diễu hành biểu dương lực lượng với sự tham gia của các khối cờ Tổ quốc, cờ Olympic, kiệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khối hồng kỳ và các đoàn thể, thôn, đơn vị. Các đoàn vận động viên diễu hành qua lễ đài trong tiếng nhạc rộn ràng, cờ hoa rực rỡ, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đấu và góp phần tạo nên không khí tưng bừng của ngày hội thể thao quần chúng.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Thái Hoà thắp lửa truyền thống.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức rước đuốc và thắp lửa truyền thống Đại hội. Ngọn lửa được rước từ Đền Đông Định - địa chỉ văn hóa tâm linh trên địa bàn xã đã thắp sáng tại sân vận động, biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục thành tích cao của các vận động viên.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đại diện lãnh đạo UBND xã nhấn mạnh: Phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn thời gian qua không ngừng phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đại hội là dịp đánh giá kết quả phong trào thể dục thể thao, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng vận động viên tiêu biểu tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất năm 2026.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và xã Thái Hoà tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Đại hội.

Đại hội Thể dục thể thao xã Thái Hòa lần thứ nhất quy tụ 1.083 vận động viên đến từ 34 đơn vi tham gia tranh tài ở 8 môn thi đấu gồm: Bóng đá 11 người, bóng chuyền hơi nam, bóng chuyền hơi nữ, bóng bàn, cầu lông, kéo co, pickleball và cờ tướng.

Các vận động viên thi đấu bóng chuyền hơi.

Các vận động viên thi đấu môn kéo co.

Đại hội Thể dục thể thao xã Thái Hòa lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 21-29/3. Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, các vận động viên thi đấu nhiệt tình, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, thu hút đông đảo Nhân dân đến xem và cổ vũ.

Thuý Hường