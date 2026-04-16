Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân khỏi chung cư xuống cấp

Trên địa bàn tỉnh, nhiều khu chung cư được xây dựng từ hàng chục năm trước, nay đã hết niên hạn sử dụng, hạ tầng xuống cấp, kết cấu tiềm ẩn rủi ro nhưng vẫn có hàng trăm hộ dân sinh sống. Việc chậm trễ trong cải tạo, xây dựng lại không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách về đảm bảo an toàn. Trước yêu cầu đó, tỉnh đang tập trung rà soát, phân loại, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm xử lý triệt để tình trạng chung cư xuống cấp, hướng tới phát triển đô thị an toàn, bền vững.

Phường Xuân Hoà thực hiện tháo dỡ Chung cư 8T - một trong những chung cư cũ, xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn.

Qua rà soát của cơ quan chức năng, toàn tỉnh có 88 công trình nhà chung cư, nhà tập thể cũ. Trong số này, mới có 17 công trình được kiểm định chất lượng, với 12 công trình ở mức độ nguy hiểm (cấp C, D) cần cải tạo, xây dựng lại và 5 công trình ở mức cấp A, B cần bảo trì, sửa chữa. Đáng chú ý, vẫn còn tới 71 công trình chưa được kiểm định, dù phần lớn đã có dấu hiệu xuống cấp qua khảo sát sơ bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Tại khu vực Hòa Bình (cũ), nhiều chung cư được xây dựng từ những năm 1980 để phục vụ chuyên gia Liên Xô, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị hư hỏng, trong khi chưa được đầu tư sửa chữa đồng bộ. Người dân phải tự cải tạo tạm thời để duy trì sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Khu chung cư Hòa Phong (phường Việt Trì) với 6 khối nhà, hơn 400 hộ dân sinh sống đã được xác định không còn đảm bảo an toàn từ năm 2011, song đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Không chỉ xuống cấp về hạ tầng, công tác quản lý, vận hành tại nhiều khu chung cư cũ còn bất cập. Phần lớn các công trình không có kế hoạch bảo trì theo quy định; việc sửa chữa mang tính tự phát. Nhiều nơi chưa thành lập ban quản trị, hoạt động theo hình thức tự quản; đội ngũ quản lý vận hành thiếu chuyên môn, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn.

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng đã phối hợp với các địa phương triển khai nhiều biện pháp như cảnh báo mức độ nguy hiểm, khoanh vùng rủi ro, yêu cầu di dời khẩn cấp tại các công trình nguy hiểm; đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ.

Tại phường Xuân Hòa, khu tập thể 8T thuộc tổ dân phố 2 là một trong những công trình xuống cấp nghiêm trọng. Được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước, khu nhà cao 5 tầng với 100 căn hộ, hiện có 69 hộ dân sinh sống trong diện tích chỉ khoảng 19m2/phòng. Sau nhiều năm sử dụng, nhiều cấu kiện như cột, dầm, sàn, cầu thang đã bị hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Xác định rõ tính cấp bách, phường Xuân Hòa đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để di dời người dân. Trong đó, phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại trực tiếp để người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của công trình. Đồng thời, xây dựng phương án di dời cụ thể, bố trí tạm cư cho các hộ dân gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, thiết lập hàng rào an toàn, hạn chế người dân quay trở lại khu vực nguy hiểm. Quá trình di dời được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Nhờ cách làm kiên trì, linh hoạt nhưng kiên quyết, đến nay phường Xuân Hòa đã hoàn thành việc di dời các hộ dân khỏi khu tập thể 8T, góp phần loại bỏ nguy cơ mất an toàn, tạo tiền đề cho việc xử lý, cải tạo khu đất trong thời gian tới.

Đồng chí Tạ Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: Hiện trên địa bàn phường vẫn còn một số công trình xuống cấp như nhà tập thể 15G của Công ty CP cao su Sao Vàng và khu nhà tập thể Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Đây là những công trình có tuổi đời hàng chục năm, chưa được kiểm định đầy đủ, cần sớm có phương án xử lý để đảm bảo an toàn lâu dài.

Đối với khu nhà tập thể Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, địa phương sẽ phối hợp với đơn vị quản lý và các sở, ngành liên quan rà soát hiện trạng, thống nhất phương án cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng lại. Trước mắt, yêu cầu chủ sở hữu tăng cường kiểm tra, khắc phục các hư hỏng, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân.

Để giải quyết căn cơ tình trạng chung cư xuống cấp, UBND tỉnh xác định triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, hoàn thành kiểm định toàn bộ các công trình còn lại trong năm 2026, làm cơ sở phân loại, đánh giá mức độ nguy hiểm.

Trên cơ sở đó, tỉnh xây dựng kế hoạch tổng thể cải tạo, xây dựng lại các chung cư xuống cấp, ưu tiên xử lý dứt điểm các công trình cấp C, D có nguy cơ mất an toàn cao. Đồng thời, bố trí nguồn lực phù hợp, đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Đối với các công trình còn đảm bảo an toàn, tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm công tác bảo trì, sửa chữa theo quy định; kiện toàn mô hình quản lý, vận hành, thành lập ban quản trị, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý nhằm đảm bảo điều kiện sống cho người dân.

Lê Minh