Đảm bảo dòng vốn ưu đãi thông suốt, kịp thời sau sáp nhập

Từ ngày 1/7, thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Lâm Thao khẩn trương triển khai hoạt động giao dịch tại các điểm giao dịch xã, nhằm bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách ổn định, thông suốt, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn quản lý.

Cán bộ tín dụng thực hiện thủ tục giải ngân vốn vay cho các hộ dân tại Điểm giao dịch xã Xuân Huy cũ.

Không để gián đoạn hoạt động

Sau sáp nhập, Phòng Giao dịch NHCSXH Lâm Thao phụ trách giao dịch ở 4 xã gồm: Lâm Thao, Bản Nguyên, Phùng Nguyên và Xuân Lũng. Để mọi hoạt động liên quan đến tín dụng chính sách duy trì, thông suốt, không bị gián đoạn, thực hiện chỉ đạo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, phòng đã tham mưu UBND các xã về việc tăng cường chỉ đạo ổn định hoạt động tín dụng chính sách sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính; nhanh chóng bố trí điểm giao dịch thuận lợi để ngân hàng CSXH phục vụ bà con nhân dân.

Chị Trịnh Thị Mai ở khu 8, xã Bản Nguyên cho biết: Việc sáp nhập xã không ảnh hưởng đến thủ tục vay vốn, hay việc trả gốc, lãi vay của hộ vay chúng tôi, bởi ngân hàng CSXH vẫn duy trì điểm giao dịch cũ để người dân đi lại thuận lợi. Nếu phải đi đến địa điểm mới thì chúng tôi sẽ rất vất vả, chưa kể vào những ngày mưa bão. Do đó chúng tôi rất yên tâm khi được tiếp cận nguồn vốn chính sách cũng như các thủ tục kịp thời.

Ngay sau sắp xếp đơn vị hành chính, Phòng Giao dịch NHCSXH Lâm Thao tiếp tục duy trì 12 điểm giao dịch, trong đó có 8 điểm giao dịch đặt tại trụ sở Đảng uỷ và UBND các xã cũ, 4 điểm giao dịch đặt tại nhà văn hoá khu. Việc tổ chức lịch giao dịch được thực hiện cố định hằng tháng. Đơn vị duy trì hoạt động của 220 tổ tiết kiệm và vay vốn tại 4 xã mới. Mọi thông tin địa chỉ của người dân được ngân hàng tự động cập nhật theo địa bàn xã mới, người dân không phải đến ngân hàng để khai báo lại hay thực hiện bất kỳ thủ tục bổ sung nào.

Việc duy trì điểm giao dịch tại các xã cũ và một số nhà văn hoá khu dân cư đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiết giảm chi phí, thời gian đi lại, tiếp cận dễ dàng vốn tín dụng chính sách.

Bà Triệu Thị Hoa - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn khu 15, xã Phùng Nguyên chia sẻ: Xã Phùng Nguyên được sáp nhập từ 3 xã Phùng Nguyên, Tứ Xã, Sơn Vi. Sau sáp nhập, ngân hàng đã đặt 3 điểm giao dịch tại trụ sở UBND xã Phùng Nguyên cũ, UBND xã Sơn Vi cũ và nhà văn hoá Khu 5 của xã Tứ Xã cũ. Khoảng cách từ thôn xa nhất đến điểm giao dịch mới là 9 km. Việc sắp xếp điểm giao dịch rất thuận tiện cho người dân đi lại.

Được biết, sau sáp nhập mọi hoạt động liên quan đến tín dụng chính sách của xã Phùng Nguyên ổn định. Hiện dư nợ của xã đạt hơn 140 tỷ đồng; duy trì 80 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 2.406 hộ còn dư nợ.

Để người dân nắm bắt kịp thời, phòng giao dịch phối hợp với UBND các xã, các tổ chức hội nhận ủy thác thông báo về địa điểm giao dịch, lịch giao dịch cố định, thời gian giao dịch, danh sách các khu thuộc điểm giao dịch để Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn cũng như khách hàng biết, đến giao dịch. Đặc biệt, phòng chủ động phối hợp với UBND xã mới tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc xác nhận hồ sơ vay vốn, thủ tục ủy quyền, đảm bảo không phát sinh vướng mắc về thủ tục hành chính; phối hợp chặt chẽ với Công an xã tăng cường lực lượng an ninh tại điểm giao dịch để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và tài sản trong các buổi giao dịch.

Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp nhịp nhàng, các hoạt động như: Giải ngân, thu nợ, thu lãi, nhận gửi tiết kiệm từ tổ viên và người dân... đều được thực hiện an toàn, nhanh chóng và hiệu quả, người dân không phải đi xa, không bị xáo trộn thói quen, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Kịp thời giải ngân vốn

Cùng cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch ngân hàng CSXH Lâm Thao đi thăm mô hình sử dụng vốn vay tín dụng chính sách ở một số xã do đơn vị quản lý sau hơn một tháng thực hiện sáp nhập, chúng tôi được trực tiếp chứng kiến việc sử dụng đồng vốn vay ưu đãi hiệu quả của các hộ vay. Thành quả đó bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó, phải kể đến những đóng góp thiết thực, hiệu quả của ngân hàng CSXH trên địa bàn.

Gặp chị Nguyễn Thị Kim Huệ khi nắng chiều đã ngả, trên khuôn mặt còn lấm lem bùn đất xen lẫn mồ hôi là nụ cười rạng rỡ của chị, khi biết chúng tôi muốn “mục sở thị” thành quả lao động của gia đình mình. Chị Huệ phấn khởi chia sẻ: Ở khu 15, xã Phùng Nguyên, không ai là không biết đến hoàn cảnh gia đình tôi. Chỉ vài năm trước, gia đình tôi còn trong diện hộ nghèo. Từ khi được ngân hàng tạo điều kiện vay vốn tín dụng chính sách đến nay, gia đình tôi đã thoát nghèo. Hiện nguồn vốn đang được gia đình đầu tư nuôi dê nái, dê thịt cho hiệu quả kinh tế cao. Vừa rồi gia đình tôi tiếp tục được ngân hàng giải ngân cho vay vốn để sửa chữa công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Mọi thủ tục vay mới, hay trả gốc và lãi vay của món nợ cũ... đều được ngân hàng, tổ chức hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn hỗ trợ thực hiện nhanh chóng.

Để giải ngân vốn vay kịp thời cho các hộ dân trong thời gian đầu thực hiện sáp nhập, Phòng đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, rà soát hệ thống tổ chức, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách không bị gián đoạn. Phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát lại toàn bộ danh sách các tổ vay vốn, đánh giá tình hình quản lý vốn vay và nhu cầu vay vốn của người dân, kịp thời điều chỉnh, sắp xếp lại mạng lưới phù hợp với mô hình hành chính mới, tránh chồng chéo, bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Phòng giao dịch cho biết: Với phương châm “gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân”, đội ngũ chúng tôi tích cực đi cơ sở để nắm chắc tình hình thực tế; phối hợp giữa ngân hàng và địa phương trong việc giải ngân, thu hồi vốn vay, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích. Song hành cùng chính quyền, phòng phối hợp với các hội đoàn thể nhận ủy thác rà soát lại danh sách hội viên vay vốn, hướng dẫn người dân thực hiện đầy đủ các quy định về vốn vay và sử dụng vốn. Sau sáp nhập, nhiều tổ tiết kiệm và vay vốn có quy mô lớn hơn, phạm vi hoạt động rộng hơn nên phòng đã tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng cho các hội đoàn thể, các tổ trưởng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chỉ sau hơn một tháng, hoạt động tín dụng chính sách tại các địa bàn xã do Phòng Giao dịch ngân hàng CSXH Lâm Thao quản lý vẫn duy trì hoạt động ổn định và phát triển. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt gần 389 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới mức cho phép, chiếm 0,15%/tổng dư nợ; hoạt động huy động tiền gửi tiếp tục tăng trưởng; các mô hình vay vốn phát triển kinh tế hộ đều mang lại hiệu quả rõ nét.

Phương Thảo