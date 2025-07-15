Đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên

Hoạt động từ năm 2015 với ngành nghề chính là may và gia công các sản phẩm thời trang cho các thương hiệu lớn trên quốc tế, Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoka (Khu công nghiệp Phú Hà) hiện có trên 2.200 công nhân lao động (CNLĐ), 100% CNLĐ sau khi được ký kết hợp đồng lao động đều tham gia vào tổ chức công đoàn. Được sự quan tâm của Ban Giám đốc công ty và công đoàn cấp trên, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoka đã không ngừng đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, khẳng định niềm tin trong đoàn viên, người lao động.

Được đảm bảo chế độ và quyền lợi, CNLĐ Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoka nỗ lực làm việc, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Chị Đặng Thị Thanh Vân - Chủ tịch CĐCS công ty cho biết: Ngoài thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong công ty, Ban Chấp hành CĐCS còn tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến đoàn viên, người lao động, phối hợp giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong đoàn viên. Đồng thời mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho CNLĐ; chú trọng tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu sản xuất trong doanh nghiệp.

Công tác chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ trong công ty được công đoàn triển khai kịp thời, cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nổi bật là hoạt động thăm, tặng quà, hỗ trợ đoàn viên khi ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn hay trường hợp CNLĐ gặp khó khăn đột xuất. Hàng năm, Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức các chương trình, hoạt động tập thể trong toàn công ty nhân dịp đầu năm mới và các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước... Qua đó, thu hút đông đảo đoàn viên, CNLĐ tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó trong doanh nghiệp. “Dịp hè năm nay, công ty tổ chức cho CNLĐ đi du lịch 3 ngày 2 đêm tại thành phố Đà Nẵng, thời gian vào khoảng giữa tháng 8, phương tiện di chuyển bằng máy bay, chi phí 6 triệu đồng/người, trong đó, công ty và công đoàn chi trả 90% gói giá trị, người lao động chỉ chi trả 10%. Mọi công tác chuẩn bị đến nay đã hoàn tất, hy vọng chuyến đi này không chỉ mang lại nhiều niềm vui mà còn là hành trình gắn kết đáng nhớ của đoàn viên, người lao động trong công ty”, chị Đặng Thị Thanh Vân - Chủ tịch CĐCS cho biết.

Đoàn viên, CNLĐ Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoka tham gia hội thi tuyên truyền pháp luật và trình diễn thời trang tự chế do công đoàn tổ chức.

Là một trong những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn quan tâm đồng hành, được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”, chị Trần Thị Phiên – công nhân đóng gói xúc động chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình khi chỉ có mình chị là trụ cột nuôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn học và chăm sóc mẹ chồng già yếu: "Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà xuống cấp trầm trọng, ngày mưa phải hứng nước, ngày nắng phải che bạt..." Dù hoàn cảnh khó khăn song chị Phiên luôn nỗ lực khắc phục, đều đặn đi làm, chị cũng là người đề xuất cải tiến cách gấp gói sản phẩm giúp tiết kiệm thời gian trong lao động, được lãnh đạo công ty tin tưởng, đồng nghiệp quý mến. Với chị Phiên và nhiều CNLĐ khác đang làm việc tại Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoka, công ty không chỉ là nơi mang lại việc làm ổn định mà như mái nhà thứ hai, ở đó mọi người được quan tâm, sẻ chia, động viên trong công việc và cuộc sống.

Với phương châm làm việc hiệu quả, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho CNLĐ, Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoka đã không ngừng nỗ lực, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm cũng như thu nhập cho người lao động. Công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng tổ chức công đoàn để chăm lo, đáp ứng ngày càng tốt hơn điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt cho người lao động; đồng thời chủ động lắng nghe để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cũng như mong muốn, nguyện vọng chính đáng để đoàn viên và người lao động yên tâm làm việc, gắn bó dài lâu với doanh nghiệp.

Mai Hoa