Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì: Gắn lãnh đạo với xây dựng đô thị xanh, sạch, văn minh

Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ công ích và nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì trực thuộc Đảng bộ phường Việt Trì đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào diện mạo cảnh quan đô thị trên địa bàn quản lý.

Người lao động Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì luôn trách nhiệm, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và hiện đại.

Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì có 3 chi bộ trực thuộc với 105 đảng viên. Xác định vai trò trung tâm chính trị trong doanh nghiệp, Đảng ủy Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Trên cơ sở đó, Đảng ủy linh hoạt cụ thể hóa phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của đơn vị, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn Công ty.

Trong bối cảnh giá nguyên vật liệu đầu vào biến động, hợp đồng dịch vụ mở rộng, khối lượng công việc ngày càng lớn, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, gắn công tác đảng với nhiệm vụ chuyên môn. Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động.

Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được đẩy mạnh từ lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất, tạo nguồn bổ sung vững chắc cho tổ chức Đảng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được gắn chặt với mục tiêu nâng cao hiệu quả công việc, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong từng tổ, đội sản xuất. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, xây dựng hình ảnh người công nhân môi trường tận tụy, trách nhiệm và chuyên nghiệp.

Trước yêu cầu đảm bảo công tác về vệ sinh môi trường, quản lý rác thải, chăm sóc cây xanh, hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu... trên địa bàn rộng, cường độ cao, Công ty đã thực hiện tái cấu trúc tổ chức sản xuất, bố trí lực lượng hợp lý, đầu tư công nghệ hiện đại để tăng hiệu quả công việc. Đồng chí Trần Quang Quân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì cho biết: “Từ vai trò chỉ đạo toàn diện của Đảng, chúng tôi xác định rõ mối liên hệ giữa nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công ty không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn chăm lo đời sống người lao động, xây dựng văn hóa công sở, phát huy hình ảnh người lao động đô thị trong thời kỳ mới”.

Công ty đã mạnh dạn đầu tư nhiều thiết bị cơ giới như: Xe ép rác tự động, xe quét hút bụi, hệ thống chiếu sáng điều khiển từ xa... Qua đó, không chỉ giảm áp lực lao động thủ công mà còn tăng năng suất, tiết giảm chi phí, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động. Hiện nay, Công ty đảm nhiệm thu gom, vận chuyển hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày; duy trì vệ sinh môi trường tại các tuyến đường chính, khu dân cư, chợ, khu công nghiệp; chăm sóc, cắt tỉa hàng chục nghìn cây xanh, thảm hoa; vận hành an toàn hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu tại các nút giao thông trọng điểm.

Ngoài ra, các dịch vụ ngoài công ích như tổ chức tang lễ, vận chuyển nước sạch, trồng cây theo đơn đặt hàng cũng được triển khai hiệu quả, mang lại nguồn thu ổn định, tạo thêm việc làm cho người lao động. Từ các địa bàn xã, phường như: Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú, Hy Cương - nơi Công ty phụ trách, có thể thấy rõ dấu ấn công việc của những người công nhân môi trường: Làn đường sạch sẽ, vỉa hè thoáng đãng, thảm hoa rực rỡ theo sự kiện, hệ thống đèn sáng đúng giờ, không còn rác tồn đọng tại khu dân cư. Mỗi ngày, hình ảnh người công nhân âm thầm thu gom rác, chăm cây, dọn vệ sinh phố phường đã trở thành nét đẹp quen thuộc, góp phần tạo nên hơi thở sống động của đô thị hiện đại.

Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì đầu tư công nghệ hiện đại để tạo cảnh quan môi trường luôn sạch, đẹp.

Hiện Công ty có gần 600 cán bộ, công nhân viên. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Đảng ủy và Ban Giám đốc đã nỗ lực duy trì ổn định sản xuất, bảo đảm chế độ cho người lao động. Thu nhập bình quân hiện đạt gần 10 triệu đồng/người/tháng, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện, tạo động lực để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đồng chí Trần Quang Quân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cho biết thêm: “Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm phục vụ cộng đồng gắn liền với nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính người lao động. Đây là yếu tố then chốt để giữ vững chất lượng dịch vụ công ích trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao của đô thị văn minh.

Trên cơ sở đó, Công ty tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công nhân; đồng thời tăng cường chăm lo đời sống tinh thần thông qua các hoạt động đoàn thể, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, kỷ cương. Với vai trò nòng cốt trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, chiếu sáng, cây xanh, quản lý nghĩa trang, công viên... Công ty đang tích cực đổi mới, hướng đến mô hình quản lý hiện đại, phù hợp với xu thế xây dựng đô thị thông minh, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tính chuyên nghiệp và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Giai đoạn 2020-2025, nhờ thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng nên Đảng bộ Công ty Cổ phần môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Đảng ủy Công ty tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở từng tổ sản xuất.

Song song, tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng đội ngũ người lao động có trình độ, tác phong công nghiệp và tinh thần phục vụ Nhân dân. Với quyết tâm đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ và toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì không ngừng nỗ lực, góp phần tạo dựng diện mạo văn minh, xanh, sạch, đẹp, hiện đại cho các địa phương.

Ánh Dương