{title}
{publish}
{head}
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), ngày 14/7, Viettel Phú Thọ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, phường Nông Trang đã đến thay hoa và dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ An Thái, phường Vân Phú.
Các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.
Các đại biểu thành kính dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa tưởng niệm, thay hoa mới tại các phần mộ, dâng hương và dành phút mặc niệm, nghiêng mình tưởng nhớ, thành kính thể hiện lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, dâng hiến tuổi xuân, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.
Các đại biểu thay hoa tại các phần mộ, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, tri ân các Anh hùng liệt sĩ; thể hiện sự đồng thuận, ý thức trách nhiệm cao, sống có trách nhiệm hơn với những gì chúng ta đang được hưởng...
Trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, gần 8.500 cụm hoa sẽ được Viettel Phú Thọ phối hợp cùng các đơn vị dâng lên phần mộ các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ mà Viettel nhận chăm sóc trên toàn tỉnh. Mỗi bông hoa dâng lên là biểu tượng của lòng biết ơn, là lời hứa của thế hệ hôm nay - nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.
Các đại biểu, đoàn viên, công nhân viên lao động thành kính thắp hương tưởng nhớ, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.
Là những người lính thời bình, cán bộ, nhân viên Viettel Phú Thọ luôn tự hào là lớp kế tiếp, tiếp nối truyền thống cách mạng, nguyện đem sức lực, trí tuệ để xây quê hương ngày càng phát triển, thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ngọc Lam
Sau sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được thực hiện chế độ tiền lương, trong đó có nâng lương và các loại phụ cấp đã hưởng.
baophutho.vn Trong nhịp sống hối hả luôn có những câu chuyện đẹp lặng lẽ diễn ra. Đó là câu chuyện về những con người bình dị, chọn cho mình một lối đi đầy...
baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...
Ngày 9/8, thủ đô Hà Nội thời tiết có mây, ban ngày xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc,...
baophutho.vn Ngày 8/8, tại hội trường UBND xã Nhân Nghĩa, đoàn công tác của Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc Sở Y tế phối hợp với UBND xã Nhân Nghĩa tổ chức chương...
Các trang mạng xã hội kiếm tiền nhờ công sức của người làm báo, coi thường quy định pháp luật. Các trang này còn chia sẻ thông tin cẩu thả khiến nhiều chủ trương, chính sách...
baophutho.vn Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ nhập học vào các trường Đại học, Cao đẳng, UBND xã Hiền Lương vừa có...
Ngày 14/7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục nắng nóng vào ban ngày nhưng từ chiều tối có thể xuất hiện mưa dông kèm lốc xoáy, sét và gió giật mạnh, gây nguy hiểm trên biển...
Mưa lớn cục bộ có thể gây nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.
baophutho.vn Thực hiện lời kêu gọi của Ban chấp hành đoàn tỉnh Phú Thọ, đoàn viên thanh niên tại 18 xã trên địa bàn đang sôi nổi dấn thân vào các hoạt động...
baophutho.vn Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, nét văn hóa truyền thống “tương thân, tương ái” của người dân Việt. Thời gian qua, phong trào hiến...
baophutho.vn Sáng 11/7, Tổ công tác số 5 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đã...