Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), ngày 14/7, Viettel Phú Thọ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, phường Nông Trang đã đến thay hoa và dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ An Thái, phường Vân Phú.

Các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu thành kính dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa tưởng niệm, thay hoa mới tại các phần mộ, dâng hương và dành phút mặc niệm, nghiêng mình tưởng nhớ, thành kính thể hiện lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, dâng hiến tuổi xuân, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

Các đại biểu thay hoa tại các phần mộ, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, tri ân các Anh hùng liệt sĩ; thể hiện sự đồng thuận, ý thức trách nhiệm cao, sống có trách nhiệm hơn với những gì chúng ta đang được hưởng...

Trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, gần 8.500 cụm hoa sẽ được Viettel Phú Thọ phối hợp cùng các đơn vị dâng lên phần mộ các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ mà Viettel nhận chăm sóc trên toàn tỉnh. Mỗi bông hoa dâng lên là biểu tượng của lòng biết ơn, là lời hứa của thế hệ hôm nay - nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Các đại biểu, đoàn viên, công nhân viên lao động thành kính thắp hương tưởng nhớ, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Là những người lính thời bình, cán bộ, nhân viên Viettel Phú Thọ luôn tự hào là lớp kế tiếp, tiếp nối truyền thống cách mạng, nguyện đem sức lực, trí tuệ để xây quê hương ngày càng phát triển, thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngọc Lam