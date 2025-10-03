Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết Quý 4 năm 2025

Ngày 3/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị phiên thường kỳ Quý 3 năm 2025, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quý 3; xác định nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quý 4 năm 2025 và thông qua các nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Đại tá Đỗ Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí đại biểu lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Đảng ủy Quân sự tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quý 4 năm 2025.

Quý 3 năm 2025, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc, triển khai toàn diện, đồng bộ kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đại tá Nguyễn Đình Cương - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết.

Nổi bật, trong quý 3, Đảng ủy quân sự tỉnh đã chỉ đạo, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đầy đủ phương án, lực lượng, phương tiện, vật chất sẵn sàng cơ động xử trí kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng khác bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và quốc khánh 2/9; 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh; Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh; Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ; Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Lễ khánh thành cầu Phong Châu mới.

Công tác giáo dục chính trị, pháp luật, tuyên truyền, thi đua khen thưởng được duy trì hiệu quả nề nếp. Các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy quân sự tham gia công tác dân vận, huy động lực lượng, phương tiện các loại giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.

Đại tá Nông Quốc Tuấn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV 1 - Cẩm Khê tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết.

Trong Quý 3, Đảng ủy quân sự tỉnh công bố quyết định thành lập 4 Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ; Quyết định thành 148 Ban Chỉ huy quân sự xã, phường trên địa bàn. Công tác tuyển sinh quân sự đúng chất lượng, các đơn vị dân quân tự vệ được xây dựng “vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên được đăng ký quản lý chặt chẽ. Tham gia hội thao thể dục thể thao Quốc phòng do Quân khu 2 tổ chức năm 2025 đạt giải Nhất toàn đoàn.

Các mặt công tác Hậu cần, Kỹ thuật, Tài chính cho các nhiệm vụ nhất là bảo đảm cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai được thực hiện tốt; chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thượng tá Lương Hoàng Giang - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quý 4 năm 2025.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp các ý kiến về phương hướng, mục tiêu và các chủ trương biện pháp lãnh đạo trong Quý 4 năm 2025.

Kết luận hội nghị, Đại tá Đỗ Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp với công an và các lực lượng chủ động nắm dự báo chính xác tình hình, xử lý kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Thượng tá Đặng Hữu Tuấn - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết.

Đồng chí cũng đề nghị, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị đón Đoàn sĩ quan cao cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia sang thăm và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy chấp hành pháp luật, kỷ luật; bảo đảm kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số trong Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Trung tá Nguyễn Tiến Lực - Phó Tham mưu Trưởng Bộ CHQS tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Trước mắt, các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật nghĩa vụ quân sự sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện tốt các bước, các khâu trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; hiệp đồng giữa đơn vị và địa phương trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ thống nhất.

Văn Khải – Huy Thắng