Đào Xá khơi dậy động lực đổi mới từ Nghị quyết 57

Xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KH,CN,ĐMST và CĐS) là động lực quan trọng để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, thời gian qua, Đảng ủy xã Đào Xá đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Chủ động cụ thể hóa nghị quyết

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Đảng uỷ xã đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển KH,CN, ĐMST và CĐS; ban hành quy chế hoạt động, chương trình công tác và các kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tế. Đáng chú ý, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ xã xác định 2 khâu đột phá, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công và phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi số toàn diện.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển KH,CN, ĐMST và CĐS giai đoạn 2026-2030, tạo cơ sở để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ từ xã đến khu dân cư.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng trao đổi, cập nhật dữ liệu trên hệ thống điện tử, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.

Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò của KH,CN, ĐMST và CĐS trong phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung Nghị quyết số 57-NQ/TW được lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, các hội nghị chuyên đề và hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân ngay từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Đảng ủy xã xác định thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Chuyển đổi số là một trong hai khâu đột phá quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra, vì vậy, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, gắn phát triển KH,CN, ĐMST và CĐS với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo trong quá trình triển khai”.

Tạo chuyển biến trên nhiều lĩnh vực

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các nền tảng số dùng chung của tỉnh được khai thác hiệu quả; 100% văn bản đi, đến được xử lý trên môi trường điện tử và ký số toàn trình.

Công tác số hóa dữ liệu trên các lĩnh vực dân cư, hộ tịch, đất đai, lao động và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành. Trong cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính phục vụ.

Tính đến hết tháng 5 năm 2026, Trung tâm đã tiếp nhận 2.140 hồ sơ thủ tục hành chính; 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 98,41%; tỷ lệ hồ sơ toàn trình đạt 97,95%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%. Đặc biệt, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đào Xá hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Không chỉ tập trung xây dựng chính quyền số, Đào Xá còn quan tâm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và phát triển kinh tế. Địa phương khuyến khích người dân, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đổi mới quy trình sản xuất, sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả sản xuất.

Trong chương trình OCOP, các sản phẩm đặc trưng của địa phương được hỗ trợ chuẩn hóa hồ sơ, ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc và quảng bá sản phẩm trên môi trường số. Hai sản phẩm Trà đinh lăng Maika và Trà xanh Sencha tiếp tục được công nhận đạt hạng OCOP 4 sao. Việc ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm đã góp phần mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm địa phương.

Tinh thần đổi mới sáng tạo cũng được thể hiện qua việc chủ động tìm kiếm các giải pháp mới để phát triển kinh tế số. Nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn đã ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử. Địa phương đang xây dựng kế hoạch hình thành không gian hỗ trợ livestream bán hàng tại chợ Đào Xá nhằm hỗ trợ tiểu thương, hộ sản xuất tiếp cận các phương thức kinh doanh hiện đại.

Bên cạnh đó, xã duy trì hiệu quả hoạt động của 43 tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu dân cư. Các tổ không chỉ hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mà còn hướng dẫn thanh toán điện tử, tiếp cận các ứng dụng số và bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Thời gian tới, Đào Xá tiếp tục tập trung xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết 57-NQ/TW, qua đó nâng cao nhận thức, kỹ năng số của người dân từng bước được nâng lên, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng xã hội số từ cơ sở.

Anh Thơ