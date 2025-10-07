Dập tắt liên tiếp 2 vụ cháy trong đêm

Thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh, hồi 20 giờ 17 phút tối 6/10, qua số máy 114, đơn vị nhận được tin báo xảy ra cháy cửa hàng tạp hóa tại tổ dân phố Đại Lợi, phường Phúc Yên của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Bộ, sinh năm 1977.

Hiện trường vụ cháy tại phường Phúc Yên.

Nhận tin báo, Phòng PC07 đã điều động 5 xe chữa cháy, 1 máy bơm cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 22 giờ 35 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng cháy thiết bị, vật dụng, hàng hóa trong cửa hàng của anh Nguyễn Văn Bộ và cháy lan gây hư hỏng tài sản của 4 hộ kinh doanh liền kề. Tổng diện tích đám cháy khoảng 600m2, sơ bộ xác định thiệt hại khoảng 1,4 tỷ đồng.

Hiện trường vụ cháy tại khu vực chợ Phong Châu, xã Phù Ninh. Ảnh: PC07

Cũng trong tối 6/10, hồi 21 giờ 58 phút, Phòng PC07 tiếp tục nhận tin báo xảy ra cháy tại khu vực chợ Phong Châu, xã Phù Ninh. Phòng đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức chữa cháy. Diện tích cháy khoảng 20m2. Đến khoảng 22 giờ 16 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Vụ cháy gây hư hỏng một số đồ dùng như xô, chậu, dụng cụ cắm hoa, nổ bỏng... tại khu vực lán tạm bán hoa tươi của bà Phạm Thị Hồng Tuyên và bán bỏng ngô của bà Nguyễn Thị Thanh.

Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của 2 vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Cẩm Lệ