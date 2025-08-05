Dập tắt vụ cháy rừng tại phường Thống Nhất

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 20h00 ngày 04/8/2025, tại khu vực đồi thuộc tổ 8, phường Thống Nhất (thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) đã xảy ra một vụ cháy rừng phòng hộ. Diện tích bị ảnh hưởng ước tính khoảng 2 ha. Khu vực rừng bị cháy do gia đình ông Bùi Xuân Mừng quản lý.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy.

Tổng cộng có 35 cán bộ, chiến sỹ tham gia gồm: 20 dân quân cơ động, 7 cán bộ Công an phường, 2 kiểm lâm địa bàn và 8 đồng chí thuộc lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Dưới sự chỉ đạo tập trung, các lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khoanh vùng và khống chế ngọn lửa.

Đến 23h45’ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để lan rộng ra các khu vực rừng lân cận.

Tuy nhiên, trong quá trình tham gia chữa cháy, một đồng chí trong lực lượng tham gia chữa cháy đã bị thương và 2 xe máy của lực lượng làm nhiệm vụ bị hư hỏng, cần được khắc phục, sửa chữa.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Chính quyền địa phương đang phối hợp với chủ rừng thống kê thiệt hại và có phương án phục hồi diện tích rừng bị ảnh hưởng.

Mạnh Hùng