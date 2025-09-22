Đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng ngày hội lớn

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại trong đời sống chính trị - xã hội của địa phương, phối hợp với các cấp, ngành khác trong tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) triển khai các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của tỉnh.

Tại khu vực trung tâm tỉnh, cờ hoa được trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I là dấu mốc lịch sử quan trọng, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm đổi mới toàn diện vì sự phát triển bền vững của quê hương Đất Tổ. Để chuẩn bị tốt công tác chào mừng Đại hội, Sở VH-TT&DL đã đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan.

Những ngày giữa tháng 9, các tuyến đường, trung tâm địa bàn tỉnh, phường trung tâm đã được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền, panô, áp phích... phản ánh khí thế tưng bừng hướng về Đại hội.

Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan tiến hành khảo sát các vị trí tuyên truyền cụm biểu trưng, cụm cổ động, pa nô, băng rôn tại các trung tâm tỉnh, khu vực Vĩnh Phúc, Hoà Bình (cũ); các nút giao cao tốc xuống tỉnh; vị trí bên trong, bên ngoài, Quảng trường Hùng Vương; đã thiết kế ma két tuyên truyền cổ động trực quan tại các khu vực, các tuyến đường trọng tâm, trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Biên soạn 13 mẫu tranh cổ động, 7 băng zôn khẩu hiệu, 24 pa nô và phướn gửi các xã, phường trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan. Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Điện ảnh đã phối hợp với 1 số địa phương thực hiện 2 buổi tuyên truyền văn hoá văn nghệ tổng hợp tại xã Minh Hoà và xã Long Cốc.

Đối với hoạt động trưng bày, Sở VH-TT&DL đã phối hợp với 148 xã, phường cung cấp các hình ảnh phản ánh hoạt động tiêu biểu về các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng, phong cảnh quê hương Phú Thọ... để phục vụ cho công tác trưng bày.

Bên cạnh đó, Sở còn trưng bày sách, báo, tạp chí, tư liệu, tác phẩm văn học nghệ thuật... giới thiệu 5 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại khu vực hành lang và sảnh Nhà Văn hoá Nghệ thuật tỉnh có bố trí cán bộ thuyết minh giới thiệu sách, tư liệu... tại các khu vực này. Trưng bày tư liệu với chủ để “Đảng bộ tỉnh Phú Thọ - Những dấu son lịch sử”.

Sưu tầm, lựa chọn và lập danh sách trên 700 bản sách, báo về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ, lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Thọ... Thiết kế maket dàn dựng không gian 3D trước sảnh Nhà Văn hoá Nghệ thuật tỉnh với nội dung Triển lãm sách, tư liệu “Đảng bộ tỉnh Phú Thọ - Những dấu son lịch sử” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong Chương trình nghệ thuật lần này, Sở đã tập trung chỉ đạo Nhà hát Lạc Hồng xây dựng kịch bản 2 chương trình nghệ thuật: Phiên khai mạc và chào mừng thành công Đại hội. Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và ca ngợi tỉnh Phú Thọ, giữ gìn bản sắc truyền thống. Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội với chủ đề “Phú Thọ vững bước trong kỷ nguyên mới” với sự đầu tư công phu, tươi mới, kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại.

Đối với hoạt động tuyên truyền về Đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã có trên 8.700 lượt tin, bài chương trình tuyên truyền trên các báo Trung ương và địa phương, hệ thống thông tin cơ sở và lan toả trên các nền tảng số.

Sở thường xuyên rà soát, theo dõi thông tin trên Internet, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác để kịp thời ngăn chặn, xử lý thông tin giả, tin xấu độc ảnh hưởng tiêu cực đến chủ trương, quá trình triển khai đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phường Việt Trì bố trí treo cờ đuôi cá trên hệ thống giá treo cờ tại các trục đường Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành, Trần Phú, Phù Đổng.

Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Phó trưởng Phòng Quản lý Văn hoá, Sở VH-TT&DL cho biết: Thời gian này, bộ phận chúng tôi cũng như các bộ phận chuyên môn của Sở tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, theo dõi, giám sát từng phần việc để công tác tuyên truyền đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế; bám sát chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của các cấp.

Nhờ đó, công tác tuyên tuyền nhằm tạo ra sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội, quyết tâm đưa các Nghị quyết Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân ta đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng do Đảng khởi xướng; lãnh đạo cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tăng tốc, bứt phá, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập các thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Treo cờ, cắm hồng kỳ trên các tuyến đường trung tâm của tỉnh

Hương Giang