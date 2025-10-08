Đẩy nhanh tiến độ các dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn

Chiều 8 /10, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn Công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tiến độ triển khai thực hiện các dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo các xã có dự án, gồm: Yên Phú, Đại Đồng, Lạc Sơn, Nhân Nghĩa, Lạc Lương, Vân Bán, Cẩm Khê, Tiên Lương, Sơn Lương, Xuân Viên, Thanh Sơn, Võ Miếu, Minh Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trên địa bàn tỉnh hiện có 5 dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư, thực hiện, gồm dự án kè Hạ Hòa (đã hoàn thành GPMB, chuẩn bị thi công), kè Hòa Bình (đang triển khai GPMB) và 3 dự án hồ chứa nước và tuyến đường ống tưới. Trong đó, dự án hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành thuộc địa bàn các xã: Trung Sơn, Xuân Viên, Sơn Lương, Tiên Lương, Vân Bán, Cẩm Khê, tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, đã bàn giao mặt bằng 53.60/61,85km kênh mương.

Đến nay giải ngân được hơn 902 tỷ đồng, đạt 70,97% vốn bố trí. Ban quản lý dự án khu vực Phú Thọ cam kết đến 31/12/2025 sẽ giải ngân hết số tiền đã bố trí. Chủ đầu tư đề nghị đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho phép sử dụng vốn dư còn lại của dự án, khoảng 220 tỷ đồng để thực hiện đầu tư bổ sung, kéo dài một số tuyến của dự án nhằm tăng hiệu quả đầu tư, cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31/12/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại hội nghị

Dự án hồ chứa nước Thục Luyện thuộc địa bàn các xã Thanh Sơn, Võ Miếu, Minh Hòa có tổng mức đầu tư 570 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến hết năm 2027. Đến nay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cụm công trình đầu mối, lòng hồ, đường lâm nghiệp; giải ngân vốn kế hoạch đạt trên 52 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch. Để chuẩn bị thi công và đảm bảo tiến độ giải ngân, Ban quản lý dự án và các địa phương đã hoàn thành công tác bồi thường, GPMB cụm công trình đầu mối, lòng hồ, đường lâm nghiệp; phấn đấu trước 15/10/2025 giải quyết dứt điểm tồn tại về mỏ vật liệu và đường quản lý vận hành; trước 30/1/2026 hoàn thành toàn bộ GPMB tuyến đường ống tưới; triển khai thi công các hạng mục công trình, đào cụm công trình đầu mối, khoan phụt nền đập trong tháng 10/2025.

Đối với dự án Hồ Chứa nước Thục Luyện, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho cơ chế tạm ứng tối đa 80% giá trị hợp đồng thi công xây lắp để đảm bảo giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ trong năm kế hoạch.

Đại diện lãnh dạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện các dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh

Dự án Hồ Cánh Tạng thuộc địa bàn 5 xã: Yên Phú, Lạc Sơn, Đại Đồng, Nhân Nghĩa và Lạc Lương; tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng. Các hạng mục xây dựng 8 điểm tái định cư và 2 tuyến đường tránh ngập đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, còn vướng mắc giải phóng mặt bằng phần lòng hồ và tuyến đường nhánh. Đến nay, giải ngân dự án được trên 1.600 tỷ đồng.

Lãnh đạo Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi; Vụ Kế hoạch - Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết những vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, tranh thủ những tháng mùa khô thời tiết thuận lợi cần huy động nhân lực, vật lực thi công, đẩy nhanh tiến độ các dự án; nâng cao tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đã phân bổ năm 2025; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và UBND cấp xã trong vùng dự án cũng như thời hạn hoàn thành các dự án.

Đại diện Ban quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất, lãnh đạo các xã có dự án đi qua phát biểu ý kiến

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh vai trò quan trọng của các dự án có nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương trên địa bàn tỉnh, trong đó có các dự án của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với việc củng cố hệ thống thủy lợi, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh của tỉnh Phú Thọ và yêu cầu lãnh đạo các xã trong vùng các dự án cam kết thời gian hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, lấy đây làm căn cứ đánh giá thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân địa phương đồng thuận với chủ trương, bàn giao mặt bằng để thi công dự án.

Chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và của tỉnh, tập trung xử lý những tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án, hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ đề ra. Trung tâm phát triển quỹ đất điều động cán bộ hỗ trợ các địa phương thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. Sở Nội vụ rà soát, đề xuất với tỉnh tiếp tục điều động, luân chuyển, biệt phái bổ sung cán bộ cho cấp xã thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị

Đinh Vũ