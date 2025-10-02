Đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng

Sáng 2/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự phiên họp có lãnh đạo các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo và một số tỉnh, thành phố. Dự phiên họp tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Phùng Thị Kim Nga – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và đại diện Đội Truyền tải điện Tây Bắc 1, Đội Truyền tải điện Hòa Bình, Công ty Điện lực Phú Thọ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Theo báo cáo, 8 tháng năm 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo và Bộ Công thương – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ trì, tổ chức 2 phiên họp Ban chỉ đạo và 9 cuộc giao ban với các bộ, ngành, địa phương để chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các dự án nguồn và lưới điện. Đến nay, có 4 dự án đã hoàn thành đưa vào vận hành, gồm các dự án: Đường dây 500 kV Monsoon – Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam); Đường dây 220 kV Huội Quảng – Nghĩa Lộ; Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối; Cấp điện từ lưới điện Quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (nay là Đặc khu Côn Đảo, TP Hồ Chí Minh).

Quang cảnh phiên họp.

Hòa lưới thành công và chuẩn bị vận hành thương mại các Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Phát điện Tổ máy số 1 Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Đốt dầu lần đầu Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1. Khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng.

Một số dự án gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài đã được tiếp tục triển khai như: Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Ô Môn IV... Các chuỗi dự án khí - điện tiếp tục đạt được những kết quả tích cực... Tuy nhiên, còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhiều dự án chậm.

Tại phiên họp, lãnh đạo các địa phương cam kết với Phó Thủ tướng sẽ hoàn tất công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng cho các công trình, dự án của ngành điện trong tháng 11/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga báo cáo tại phiên họp.

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cho biết: Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 02/04/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Năng lượng, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 4 công trình, dự án. Xác định rõ phát triển năng lượng quốc gia là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đến nay, Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã phát điện Tổ máy số 1, đang phấn đấu phát điện Tổ máy số 2 vào tháng 11/2025 và hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 12/2025.

Các dự án: Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên; TBA 220 kV Nghĩa Lộ và đường dây 220 kV Nghĩa Lộ - Việt Trì cơ bản GPMB đúng tiến độ. Riêng Trạm biến áp TBA 500 kV Vĩnh Yên và các đường dây đấu nối đã bàn giao và thi công xong 9/9 vị trí móng cột. Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, ngày 1/10, UBND tỉnh đã tổ chức họp với các bên liên quan, yêu cầu UBND xã Bình Tuyền tập trung giải quyết xong việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với tài sản trong phạm vi hành lang tuyến theo thẩm quyền, thực hiện xong trước ngày 10/10/2025, đáp ứng tiến độ dự án.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nêu rõ, để đạt mức tăng trưởng trên 8% năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tiếp theo, ngành điện cần đạt mức tăng trưởng cao hơn 1,5 lần so với tăng trưởng GDP, tương đương 8.000 MW/năm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là yêu cầu rất lớn để đáp ứng nhu cầu thu hút các dự án công nghệ cao, sản xuất chip bán dẫn, chuyển đổi số, xây dựng các trung tâm dữ liệu quốc gia... Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay, trong tổng số 58 dự án Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc triển khai, đã hoàn thành 12 dự án rất quan trọng; tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, cấp bách có tiến triển tích cực.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ một số nội dung công việc còn triển khai chậm, thậm chí chưa có tiến triển, trong đó công tác giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện giải toả công suất Dự án Nhà máy thuỷ điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 và Thuỷ điện Trị An mở rộng không hoàn thành đúng tiến độ; việc lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án điện sử dụng khí hoá lỏng rất chậm.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Văn phòng Chính phủ và kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố, địa phương liên quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong phạm vi thẩm quyền được giao để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, không để chậm trễ. Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính khẩn trương triển khai việc lựa chọn các nhà đầu tư đối với các dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư, đảm bảo hoàn thành trong quý IV/2025.

Đối với các dự án đã có nhà đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị, UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu nhà đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai rất cụ thể, với tiến độ rõ ràng, báo cáo Bộ Công Thương để theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra. Các tỉnh, thành phố tăng cường cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với tinh thần là không để công việc bị gián đoạn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch phát triển năng lượng, đặc biệt là Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Phó Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ, giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan để triển khai các dự án, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Đinh Vũ