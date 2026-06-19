Đẩy nhanh tiện ích - hoàn thiện trải nghiệm, Đất Việt Green Park gia tăng giá trị thực

Đất Việt Green Park đang đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống tiện ích và cảnh quan, từng bước hình thành không gian sống mang lại trải nghiệm thực cho cư dân. Diễn biến này cho thấy hướng phát triển bền vững của chủ đầu tư khi tập trung vào giá trị sử dụng, đặc biệt ở thời điểm thị trường đề cao yếu tố trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu sống thực, thay vì chỉ dừng ở kỳ vọng.

Từ quy hoạch đến hiện thực: Tiện ích và cảnh quan định hình trải nghiệm sống

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn chọn lọc. Lúc này, tiến độ triển khai thực tế tại dự án trở thành thước đo quan trọng phản ánh năng lực của chủ đầu tư. Nếu trước đây, các dự án dừng lại ở bản vẽ quy hoạch, thì hiện nay, việc hiện thực hóa hạ tầng và tiện ích mới là yếu tố chính quyết định niềm tin của người mua.

Tại Đất Việt Green Park, các hạng mục tiện ích trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, Công viên Trống Đồng chính thức khởi công không chỉ đánh dấu bước tiến trong quá trình hoàn thiện cảnh quan mà còn mở ra những giá trị sống mới cho cộng đồng cư dân tương lai.

Lấy cảm hứng từ biểu tượng văn hóa Trống Đồng - đại diện cho sự hội tụ và kết nối, công viên được định hướng trở thành điểm nhấn vừa mang giá trị tinh thần, vừa đóng vai trò tổ chức không gian. Khi đi vào vận hành, khu vực này sẽ trở thành nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng, sự kiện nội khu, đồng thời là điểm dừng chân, thư giãn cho cư dân và khách tham quan. Đây cũng là yếu tố góp phần tạo nên “trải nghiệm sống có bản sắc” - điều ngày càng được đề cao trong các khu đô thị hiện nay.

Bên cạnh đó, sân Pickleball cũng được đưa vào xây dựng, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe và giao lưu cộng đồng đang ngày càng gia tăng. Là một trong những môn thể thao được ưa chuộng bởi giới trẻ, doanh nhân và cư dân thành đạt, Pickleball được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn mới trong nội khu. Sự kết hợp giữa không gian văn hóa mang bản sắc địa phương và tiện ích thể thao hiện đại không chỉ gia tăng trải nghiệm cho cư dân mà còn góp phần kiến tạo nhịp sống sôi động, năng động và bền vững tại Đất Việt Green Park.

Công viên Trống Đồng, sân Pickleball bắt đầu được triển khai thi công tại Đất Việt Green Park

Việc các tiện ích được triển khai đồng loạt cho thấy dự án đang chuyển từ giai đoạn “định hình” sang “hiện hữu”, nơi giá trị không còn nằm trên bản vẽ mà bắt đầu được hiện thực hoá, mang đến không gian sinh thái nâng cao sức khoẻ và chất lượng cho cư dân.

Không chỉ dừng ở việc “có tiện ích”, cách tổ chức không gian tại Đất Việt Green Park cũng cho thấy định hướng rõ ràng về trải nghiệm sống. Hệ thống tiện ích tại đây được gắn kết theo một câu chuyện xuyên suốt, trong đó mỗi không gian mang một ý nghĩa riêng. Công viên Trống Đồng đóng vai trò kết nối cộng đồng, Công viên Vua Hùng gợi nhắc cội nguồn văn hóa, trong khi Công viên Tre Việt biểu trưng cho tinh thần bền bỉ và gắn kết.

Cùng với đó, hệ thống không gian cảnh quan như đồi cây xanh, khu vui chơi trẻ em và khu thể thao tạo nên một hệ sinh thái đa dạng, phục vụ nhiều nhóm cư dân khác nhau, từ gia đình đa thế hệ đến người trẻ. Khi các hạng mục dần hoàn thiện, Đất Việt Green Park từng bước kiến tạo một môi trường sống sôi động, nơi cư dân có thể tận hưởng trải nghiệm an cư trọn vẹn và gắn bó lâu dài.

Hệ thống tiện ích và cảnh quan tại Đất Việt Green Park góp phần định hình không gian sống thực tế cho cư dân.

Hoàn thiện hệ sinh thái, mở ra dư địa khai thác và gia tăng giá trị tại Đất Việt Green Park

Không chỉ dừng ở trải nghiệm sống, việc đẩy nhanh tiến độ tiện ích và hạ tầng còn tạo nền tảng cho giá trị dài hạn của dự án. Đáng chú ý, thị trường đang ngày càng ưu tiên những sản phẩm có thể sử dụng và khai thác thực tế, các yếu tố như vị trí, hạ tầng và khả năng vận hành đang trở thành tiêu chí quan trọng.

Đất Việt Green Park sở hữu vị trí tại khu vực lõi trung tâm phường Âu Cơ - một trong những khu vực đang phát triển mạnh của Phú Thọ. Không chỉ vậy, dự án còn nằm trong khu vực có khả năng kết nối thuận lợi tới hệ thống khu công nghiệp lân cận. Sự hiện diện của các khu công nghiệp này đang tạo ra lực cầu ổn định từ đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao - nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực và lưu trú dài hạn. Đây được xem là một trong những yếu tố nền tảng giúp hình thành nhu cầu nhà ở bền vững, thay vì phụ thuộc vào dòng tiền đầu cơ ngắn hạn. Ở góc độ thị trường, những khu vực hội tụ đồng thời hai yếu tố: trung tâm đô thị mới và vùng ảnh hưởng của công nghiệp, thường có tốc độ gia tăng giá trị bất động sản tốt hơn mặt bằng chung.

Đất Việt Green Park được kỳ vọng gia tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu

Khi kết hợp với hệ thống tiện ích đang dần hoàn thiện, dự án bắt đầu hình thành một hệ sinh thái tiêu dùng nội khu. Công viên, khu thể thao và các không gian cộng đồng đóng vai trò thu hút người đến, trong khi vị trí gần khu công nghiệp tạo ra dòng khách ổn định. Từ đó, các hoạt động dịch vụ, thương mại và kinh doanh có điều kiện phát triển, mang lại lợi nhuận đều đặn cho nhà đầu tư.

Đây chính là yếu tố cốt lõi tạo nên khả năng khai thác của bất động sản, thay vì chỉ phụ thuộc vào tăng giá theo chu kỳ. Lúc này, bất động sản không còn đơn thuần là tài sản để sở hữu, mà đang dần chuyển sang vai trò “tài sản vận hành” - nơi giá trị được tạo ra từ cả nhu cầu ở và khả năng khai thác thực tế. Với lợi thế về vị trí, quy hoạch và tiến độ hoàn thiện tiện ích, Đất Việt Green Park đang được định hình nhằm hướng tới giá trị bền vững trong dài hạn.

Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về định hướng phát triển và tiềm năng của khu đô thị, Đất Việt Green Park sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu dự án vào 09h00, Chủ nhật ngày 28/06/2026 tại Trung tâm Sự kiện Chí Hùng Palace, đường Lê Quốc Công, phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Sự kiện được xem là dịp để khách hàng và nhà đầu tư trực tiếp cập nhật tiến độ dự án, đồng thời trải nghiệm rõ hơn về định hướng phát triển cũng như tiềm năng của khu đô thị trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, chương trình cũng bao gồm các hoạt động tri ân với bốc thăm may mắn gồm 10 phần quà giá trị, cùng cơ hội sở hữu xe máy Honda Vision dành cho khách hàng đặt cọc thành công.

Sự chuyển dịch của thị trường đặt ra tiêu chuẩn mới cho bất động sản, nơi giá trị được đo bằng khả năng sử dụng và vận hành trong thực tế. Với hướng phát triển gắn với trải nghiệm sống và dòng người, Đất Việt Green Park không chỉ tạo lập không gian an cư, mà còn định hình một loại hình tài sản có khả năng vận hành và tích lũy giá trị theo thời gian.

Thông tin liên hệ:

Đơn vị phát triển dự án

Công ty cổ phần Bất động sản Newhome Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà CIC, Số 1 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Đại lý phân phối chính thức: Hoàng Gia Phú Thọ, Big One Group, Core Realty, Văn Lang Group, One Vision, An Phú Land, Tây Bắc Land, Queen Holding, VNX Việt Trì, GTHome, Red Group, Bigland.