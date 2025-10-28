Đề nghị bổ sung, làm rõ nhiều nội dung trong dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Trong quá trình góp ý vào dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, đa số ý kiến thống nhất đánh giá Báo cáo được chuẩn bị công phu, nội dung toàn diện, có tính khái quát cao, đánh giá khách quan, trung thực kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ qua.

Các ý kiến khẳng định, Báo cáo đã làm nổi bật vai trò then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong việc giữ vững vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong tình hình mới. Đồng thời, nhiều nội dung góp ý cụ thể được nêu ra nhằm hoàn thiện dự thảo.

Về kết quả công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII, hầu hết các ý kiến đều nhất trí về đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém của từng nội dung trong 10 nội dung của công tác xây dựng Đảng đã đầy đủ và sát thực tế; nhất trí về đánh giá những ưu điểm nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; phương hướng công tác xây dựng Đảng đã đảm bảo tính khái quát và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV và các năm tiếp theo.

Đa số các ý kiến nhất trí về kết quả, hạn chế và những nhận định, đánh giá về công tác quán triệt, cụ thể hóa, kiểm tra, giám sát thi hành Điều lệ Đảng trong 15 năm (2011-2025) đã đầy đủ, phản ánh đúng, sát với thực tiễn; kết quả và những nhận định, đánh giá cụ thể về việc thi hành các nội dung của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng nêu trong dự thảo Báo cáo đã cơ bản đầy đủ. Dự thảo Báo cáo đã đánh giá nghiêm túc, thẳng thắn các hạn chế, khuyết điểm; đồng thời đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng.

Trường Phổ thông DTNT THPT Hòa Bình - một điểm sáng trong công tác kết nạp học sinh vào Đảng. Ảnh minh họa: Dương Liễu

Đa số ý kiến nhất trí như Dự thảo nêu phương hướng công tác xây dựng Đảng đảm bảo tính khái quát và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV và các năm tiếp theo để nước ta bước vào “thời kỳ phát triển mới, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XIV đánh dấu đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung, làm rõ hơn kết quả của công tác đấu tranh, phòng chống lãng phí, tiêu cực trong phần Kết quả công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII. Một số ý kiến đề nghị: Trong giai đoạn tới, Đảng cần tập trung “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Cần xác định đây là vấn đề có tính then chốt vì sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội là một yêu cầu khách quan và là điều kiện tiên quyết đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phải thường xuyên coi đây là nhiệm vụ có tính chất sống còn của sự nghiệp cách mạng; Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, coi đây là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng.

Đề nghị bổ sung nhận định, đánh giá “về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới sau phần nhận định về việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương để đánh giá toàn diện công tác xây dựng Đảng về đạo đức” vào nội dung phần đánh giá về “Công tác xây dựng Đảng về đạo đức”; bổ sung “Số liệu cụ thể hơn về các vụ án tham nhũng đã xử lý trong nhiệm kỳ XIII (2021 - 2025), dẫn chứng từ thông báo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để tăng tính thuyết phục của báo cáo” vào nội dung phần đánh giá về “Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng”; bổ sung thêm “Hạn chế, khuyết điểm về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Nội dung cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác của một số cán bộ, đảng viên còn chung chung” vào nội dung “Mục 2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân”.

Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm các nhận định, đánh giá về: “Công tác phát triển đảng viên còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ở khu vực nông thôn, doanh nghiệp ngoài nhà nước; chất lượng đảng viên mới chưa đồng đều”; “Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu”; “Công tác xử lý cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nghiêm minh, chưa rõ ràng, thời gian xử lý kéo dài gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân”... vào nội nội dung “Mục 2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân”. Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm bài học kinh nghiệm về “Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng” để đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế đặt ra” vào nội dung “Mục 3. Bài học kinh nghiệm”.

Đề nghị bổ sung bài học kinh nghiệm “Luôn đặt lợi ích của dân tộc, của giai cấp, của Đảng lên trên hết, trước hết; sự khiêm tốn, giản dị; tinh thần dám đấu tranh với mọi sai lầm, khuyết điểm, tự phê bình và phê bình; cần, kiệm, liêm, chính; yêu thương con người; có tinh thần quốc tế vô sản chân chính”. Bổ sung nội dung thực hiện tốt Quy định 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 16/01/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư” vào nội dung “Mục 2.3. Tăngcường công tác xây dựng Đảng về đạo đức”.

Về nhiệm phương hướng và nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV, một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm giải pháp “Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo chuyên đề. Tập trung xây dựng Chi bộ 4 tốt, Đảng bộ 4 tốt. Đổi mới công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên hằng năm. Làm tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy, nhất là Bí thư Chi bộ, Bí thư Đảng bộ. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác giám sát, nhận xét đánh giá đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú" vào phần “Mục 2.5. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên”.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung giải pháp “Tăng cường công tác giám sát; đổi mới nội dung sinh hoạt, nhận xét đánh giá đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú” vào nội dung “Mục 2.6. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ”.

Về thi hành Điều lệ Đảng, hầu hết ý kiến nhất trí về những kết quả, hạn chế và những nhận định, đánh giá về công tác quán triệt, cụ thể hoá, kiểm tra, giám sát thi hành Điều lệ Đảng trong 15 năm (2011 - 2025); các nội dung đầy đủ, phản ánh đúng, sát với thực tiễn. Thống nhất cao về “Nhận định, đánh giá về việc thực hiện tôn chỉ, mục đích, bản chất giai cấp, nguyên tắc tổ chức, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng”.

Đa số các ý kiến nhất trí về “Kết quả, những nhận định, đánh giá việc thi hành các nội dung của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn cụ thể trong Dự thảo báo cáo”; nhất trí về “Đánh giá chung, ưu điểm, hạn chế, vướng mắc, bất cập; nguyên nhân đạt được và những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng nêu trong Dự thảo báo cáo”.

Hầu hết các ý kiến đề nghị “không giao chỉ tiêu phát triển đảng viên đối với chi bộ khu dân cư” và “cần có hướng dẫn chi tiết, cụ thể nội dung, cách thức, tiêu chí kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm đối với đảng viên nghỉ chế độ hưu trí và đảng viên hết tuổi lao động không tham gia công tác”; đề nghị: Sửa đổi, đổi mới thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng để giúp đảng viên không phải đi lại nhiều; giảm tỷ lệ trích nộp đảng phí lên cấp ủy cấp của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, vì quỹ hoạt động của Chi bộ rất khó khăn, hầu như không có khoản thu mà chi phí hoạt động lại rất nhiều.

Hầu hết ý kiến đề nghị bỏ nhận định “Tuy nhiên mô hình tổ chức hoạt động của các ban cán sự đảng, đảng đoàn còn hạn chế, bất cập. Việc thực hiện lãnh đạo công tác kiểm tra của đảng đoàn, ban cán sự đảng còn hạn chế, sự phối hợp công tác giữa đảng đoàn, ban cán sự đảng với đảng ủy, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan đơn vị một số nơi còn lúng túng, chưa chặt chẽ. Một số đảng đoàn, ban cán sự đảng có lúc chưa phát huy đầy đủ nhiệm vụ” ở Mục 2.9 (trang 391)”, vì hiện nay các ban cán sự đảng đã kết thúc hoạt động.

Một số ý kiến cho rằng việc sinh hoạt chuyên đề của chi bộ tối thiểu 4 kỳ/năm như hiện nay là chưa phù hợp với các mô hình hình tổ chức chi bộ. Như hiện nay chi bộ hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang duy trì tương đối tốt nhưng rất khó đủ 4 kỳ/năm; riêng chi bộ khu dân cư hầu như không tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Vì vậy, không nên cứng nhắc việc quy định như hiện nay cho tất cả các loại hình chi bộ; chỉ nên quy định tối thiểu 2 kỳ/năm là phù hợp. Đề nghị về lịch sử chính trị người vào Đảng cần quy định rõ việc nhận xét, đánh giá lịch sử chính trị của người xin vào Đảng khi có người thân tự ý bỏ Đảng. Có một số ý kiến đề xuất cần quy định rõ ràng nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã là 05 năm 01 lần.

Có ý kiến đề nghị điều chỉnh khoản 2, Điều 10 về thành lập các tổ chức cơ sở đảng đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh do đơn vị hành chính cấp trung gian này hết nhiệm vụ hoạt động từ 01/7/2025. Đề nghị việc hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng phải được ban hành sớm, ngay sau mỗi kỳ đại hội; đồng thời phải cụ thể, chi tiết, nhất là về hình thức và thời hiệu kỷ luật; việc bố trí công tác cho cán bộ, đảng viên sau khi bị kỷ luật cũng như trách nhiệm liên đới của lãnh đạo, cấp uỷ quản lý đảng viên khi đảng viên vi phạm kỷ luật.

P.V