Kỳ vọng vào cuộc cách mạng giáo dục

Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Thành Vinh - Bí thư Đoàn Trường Đại học Hùng Vương mong Đại hội xác định rõ lộ trình phát triển nhân lực số và công nghệ, có cơ chế khuyến khích các trường đại học hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp công nghệ để cập nhật chương trình đào tạo linh hoạt, theo kịp thực tiễn.

Bên cạnh đó, cần đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, phòng lab, trung tâm thực hành công nghệ cao, nhất là tại các trường ở vùng sâu, vùng xa. Thế hệ trẻ cũng mong muốn giáo dục khởi nghiệp và tư duy đổi mới sáng tạo trở thành nội dung bắt buộc trong chương trình đại học, chứ không chỉ dừng ở phong trào hay hoạt động ngoại khóa. Một quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sinh viên với thủ tục đơn giản, minh bạch sẽ tạo động lực cho những ý tưởng sáng tạo được hiện thực hóa.

Thanh niên cũng rất cần được quan tâm về sức khỏe tinh thần và thể chất. Chúng tôi đề nghị bổ sung chính sách chăm sóc sức khỏe tinh thần cho sinh viên, xây dựng hệ thống tư vấn tâm lý trong trường học, tăng cường hoạt động thể thao, văn hóa, nghệ thuật - những yếu tố giúp sinh viên phát triển hài hòa, toàn diện.

Chúng tôi cũng kỳ vọng Đại hội quan tâm hơn tới đội ngũ giảng viên trẻ, lực lượng đang trực tiếp đồng hành cùng sinh viên trong quá trình đổi mới giáo dục. Cần có cơ chế ưu tiên về đào tạo, nghiên cứu khoa học, thu nhập và điều kiện sinh hoạt để họ yên tâm cống hiến. Bên cạnh đó,

thế hệ trẻ chúng tôi mong muốn được học tập trong môi trường mở, hiện đại, gắn kết quốc tế, với nhiều cơ hội trao đổi, học hỏi và phát triển. Chúng tôi tin tưởng rằng, với tầm nhìn chiến lược và những chính sách đột phá từ Đại hội XIV của Đảng, giáo dục Việt Nam sẽ có bước chuyển mạnh mẽ, trở thành nền tảng vững chắc cho đất nước bước vào kỷ nguyên tri thức, sáng tạo và phát triển bền vững.

Anh Thơ